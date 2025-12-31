В Италии произошла авария на канатной дороге: среди травмированных – ребенок, много людей застряло на высоте

Во вторник, 30 декабря, в Италии две кабины канатной дороги Al Moro врезалась в ограждение станции. Инцидент произошел в муниципалитете Макуньяга (провинция Вербано-Кузио-Оссола, Пьемонт), пострадали шесть человек.

Видео дня

Около ста человек также были заблокированы на склоне, в том числе дети, а также пятеро работников. Их эвакуировали Национальным альпийским спасательным корпусом с помощью двух пожарных вертолетов. Об этом сообщили в Пожарно-спасательной службе Италии (Vigili del Fuoco).

Шестерым раненым, среди которых один ребенок, оказали медицинскую помощь на месте, а затем тоже эвакуировали вертолетом. Один человек получил травму руки, остальные – лишь царапины.

Местные СМИ писали, что канатная дорога прибыла на станцию, расположенную на высоте около 2800 метров над уровнем моря, слишком быстро.

"У нас возникла техническая проблема. Кабина с лыжниками прибыла на станцию слишком быстро. Мы активировали аварийные тормоза, но, несмотря на это, кабина врезалась в защитные барьеры", – сказал Филиппо Безоцци, директор Macugnaga Trasporti e Servizi.

Канатная дорога Макуньяга была построена в 1962 году и в 2023 году прошла капитальный ремонт с заменой двигателей и кабин стоимостью два миллиона евро при поддержке региона и муниципалитета.

Как сообщал OBOZ.UA, весной этого года по меньшей мере четыре человека погибли, еще один пропал без вести во время аварии на канатной дороге неподалеку от Неаполя в Италии. Ужасная катастрофа произошла всего через неделю после открытия объекта к туристическому сезону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!