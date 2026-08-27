В Испании за считанные минуты ограбили музей: похитили артефакты бронзового века

В испанской Вильене произошло крупное ограбление местного археологического музея. Воры похитили "Сокровище Вильены" – одну из самых значительных коллекций золота бронзового века.

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Об этом сообщает газета The Guardian. По словам официальных лиц, 66 золотых предметов вынесли за несколько минут.

Что известно

Мэр города Фульхенсио Сердан заявил, что сигнализация в музее сработала около 5:20 утра. Среди похищенных экспонатов:

29 браслетов ;

; 11 чаш-кубков ;

; три бутылки и другие предметы.

Большинство из них изготовлены из золота, также в коллекции есть изделия из серебра, железа и янтаря. Экспонаты датируются примерно 1000 годом до нашей эры. По данным властей, воры прибыли на нескольких автомобилях и, вероятно, проникли в музей через окно. При этом все системы безопасности были включены, а городские власти уверяют, что со стороны музея не было выявлено очевидных недостатков в системе охраны.

Клад был найден в 1963 году археологом Хосе Марией Солером в сосуде, затопленном в высохшем русле реки. С мая 2024 года клад выставлен в музее Вильены, принадлежащем муниципалитету.

По оценке городских властей, только стоимость золота в похищенной коллекции может составить около 1,7 млн евро. Дело расследует испанская полиция, а похищенные артефакты пытаются разыскать.

Напомним, ранее на юге Италии вооружённая группа преступников взорвала бронированный инкассаторский фургон на государственной трассе 613, соединяющей Бриндизи и Лечче. Нападение произошло утром, незадолго до 8:00, и на некоторое время превратило автомагистраль в зону боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились кадры момента ограбления французского Лувра. Злоумышленники менее чем за 10 минут успели похитить девять экспонатов. Видео, на котором неизвестный мужчина в форме, под видом сотрудника, взламывает витрину галереи.

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