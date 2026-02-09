Голливудское ограбление на трассе: на юге Италии преступники взорвали бронированный инкассаторский фургон. Фото и видео

На юге Италии вооруженная группа преступников взорвала бронированный инкассаторский фургон на государственной трассе 613, которая соединяет Бриндизи и Лечче. Нападение произошло утром, незадолго до 8:00, и на время превратило автомагистраль в зону боевых действий.

Об инциденте сообщили The SUN, а также итальянские медиа, в частности телеканал Sky TG24, который обнародовал видео и детали происшествия. По информации журналистов, преступники применили взрывчатку, но не смогли добраться до денег из-за срабатывания защитной системы фургона.

Инкассаторский автомобиль компании BTV, входящей в группу Battistolli, которая занимается перевозкой наличности по всей Италии, атаковали от шести до десяти нападавших в масках. Часть из них действовала под видом полиции, используя автомобили с проблесковыми маячками.

Региональный секретарь ассоциации Un Arma в Апулии Никола Маньо, комментируя произошедшее, заявил: "Еще раз карабинеры оказались на передовой чрезвычайно жестокого и организованного преступления. Только благодаря профессионализму наших коллег сегодня мы не говорим о трагедии".

Нападение среди утра

Чтобы остановить инкассаторский автомобиль, нападавшие перекрыли проезжую часть грузовиком и фургоном, после чего подожгли их. Свидетели описывали увиденное как стену огня, полностью заблокировавшую движение на трассе. Автомобилисты оказались в ловушке, не имея возможности развернуться или быстро покинуть место происшествия.

На видео, снятом водителями, видно по меньшей мере шесть вооруженных мужчин в белых и черных комбинезонах. Они передвигались между автомобилями с автоматами и ружьями в руках, в то время как другие водители наблюдали за происходящим в состоянии шока.

После блокирования дороги преступники взорвали взрывное устройство, заложенное возле бронированного фургона. Взрыв подбросил автомобиль в воздух, пламя и обломки разлетелись по трассе, а над дорогой поднялся густой черный дым.

Стрельба и бегство

Несмотря на мощный взрыв, в фургоне сработала пенообразующая система безопасности, которая сделала невозможным доступ к наличности. По данным нескольких источников, преступники так и не смогли забрать деньги.

На место быстро прибыли патрули карабинеров, после чего началась перестрелка. Нападавшие, вооруженные автоматами Калашникова и дробовиками, открыли огонь по правоохранителям и использовали автомобили в качестве укрытия. Один полицейский автомобиль получил три попадания пуль, еще одну машину без опознавательных знаков протаранили во время преследования.

Несмотря на уровень насилия и большое количество гражданских на дороге, раненых или погибших среди полицейских, охранников или водителей не зафиксировали. Часть других автомобилистов, оказавшихся в эпицентре событий, преступники, по сообщениям медиа, также ограбили во время бегства.

Отступая, нападавшие угоняли машины у водителей, чтобы прорвать полицейские блокпосты. На асфальте они рассыпали металлические шипы, повреждая шины преследователей. Позже карабинеры обнаружили брошенную Alfa Romeo в сельской местности и задержали двух подозреваемых, которые пытались скрыться пешком. По меньшей мере двое других участников нападения остаются на свободе.

Участок трассы 613 между километрами 8,3 и 12,8 вблизи Сан-Пьетро-Вернотико в провинции Бриндизи временно перекрыли в обоих направлениях. Движение перенаправили на бывшую государственную дорогу 16, пока спасатели убирали сгоревшие автомобили, а следователи работали на месте.

Без денег и следа

В конце концов ограбление оказалось неудачным, поскольку преступникам не удалось сбежать с наличными. Несмотря на подрыв бронированного фургона, доступ к деньгам остался заблокированным из-за срабатывания защитных механизмов.

По данным итальянского издания Sky TG24, подозреваемые, вероятно, происходят из района Фоджа, который в Италии известен группировками, специализирующимися на военизированных нападениях на инкассаторские автомобили. Именно такие группы неоднократно фигурировали в резонансных ограблениях с применением взрывчатки и автоматического оружия.

Региональный генеральный секретарь ассоциации Un Arma в Апулии Никола Маньо заявил, что карабинеры снова оказались на передовой чрезвычайно жестокого и организованного преступления. По его словам, сам факт обстрела патруля свидетельствует о высоком уровне риска, с которым правоохранители сталкиваются ежедневно. Он также подчеркнул, что только благодаря профессионализму, выдержке и чувству долга полицейских на этот раз удалось избежать трагедии.

Правоохранительные органы развернули масштабную операцию по поиску участников нападения, в частности с привлечением вертолетов. В регионе усилили полицейское присутствие и установили дополнительные блокпосты, расследование продолжается.

