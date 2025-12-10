В Испании временно закрыли дело об убийстве пилота РФ, который перегнал Ми-8 в Украину: что известно о причинах

В Испании временно закрыли дело об убийстве российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. Летчик был найден убитым в Вильяхойосе в феврале 2024 года, но следствие не смогло установить виновника преступления.

Суд постановил приостановить расследование из-за отсутствия конкретных доказательств в отношении лиц, ответственных за его смерть. Об этом сообщает poder judicial.

Что известно

Суд первой инстанции Вильяхойосы (Аликанте) постановил временно прекратить расследование убийства 33-летнего Максима Кузьминова.

Пилот, который дезертировал из российской армии и перегнал вертолет Ми-8 в Украину, был найден мертвым в своем жилом комплексе недалеко от проспекта Роса-дель-Вентс 13 февраля 2024 года. Он получил несколько огнестрельных ранений.

Следственные органы Гражданской гвардии провели многочисленные расследовательские мероприятия, однако не смогли определить ни материальных, ни интеллектуальных исполнителей преступления.

В своем решении судья отметил, что доказательств недостаточно для привлечения конкретных лиц к уголовной ответственности как исполнителей, соучастников или пособников.

Временная приостановка производства происходит в соответствии со статьей 641.2 Уголовно-процессуального кодекса Испании и предусматривает возможность возобновления расследования в случае появления новых доказательств.

На данный момент дело остается открытым, но без конкретного подозреваемого.

Как сообщал OBOZ.UA, Максима Кузьминова убили в городе Ла-Вильяхойоса (Испания) на автостоянке 13 февраля. Киллеры сделали 12 выстрелов, а затем переехали жертву своей машиной.

В ГУР МО Украины подтвердили, что Кузьминов мертв. Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бывшему российскому военному предлагали оставаться на территории нашей страны. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, пилот уехал в Испанию по собственному желанию.

В NYT написали, что украинские разведчики предупреждали россиянина, что его жизнь в опасности, но он проигнорировал все предупреждения.

