В Иране увеличилось число жертв в результате мощного взрывы в порту "Шахид Раджаи". По состоянию на утро 27 апреля стало известно по меньшей мере о 25 погибших и 800 пострадавших.

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В контейнерной зоне порта продолжаются работы по тушению пожара. Об этом сообщает Irib News Agency.

Организация по управлению кризисными ситуациями Ирана заявила, что на данный момент число погибших в результате инцидента составляет 25 человек. В свою очередь министр внутренних дел сообщил, что число погибших может возрасти.

Источник, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сказал, что в порту взорвался перхлорат натрия, который является основным ингредиентом твердого топлива для ракет. При этом государственные информационные агентства Ирана ограничиваются формулировкой "контейнер с химикатами" и не называют конкретное вещество.

Также остается неясным, что именно стало причиной взрыва. Однако пока иранские власти не говорили, что это была диверсия или преднамеренная атака.

В то же время охранная фирма Ambrey рассказала, что есть признаки того, что взрыв произошел из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту. По информации западных СМИ, это химическое вещество Ирану поставлял Китай. Большая партия перхлората натрия прибыла в порт в январе этого года, после того как Иран истощил запасы в прошлом году, когда он и террористическая группировка "Хезболла" запустили ракеты по Израилю.

Порт "Шахид Раджаи" является крупнейшим в Иране. В прошлом году через него прошло 85% контейнерных перевозок страны, а также значительная часть ее нефти. Эксперты предполагают, что даже двухнедельная остановка работы этого стратегического порта из-за физических и эксплуатационных разрушений может нанести огромный ущерб экономике страны.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Отдельно в договоре говорится о сотрудничестве в области безопасности и обороны двух стран.

Ранее сообщалось, что Иран сообщил США о своей готовности принять некоторые ограничения на обогащение урана, призванные затруднить разработку атомной бомбы. В то же время Тегеран хочет гарантий того, что президент Дональд Трамп больше не выйдет из ядерного соглашения.

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