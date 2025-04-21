Россия и Иран официально стали стратегическими союзниками: что за договор ратифицировал Путин

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Отдельно в договоре говорится о сотрудничестве в области безопасности и обороны двух стран.

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Соответствующий документ был обнародован 21 апреля на сайте официальных правовых актов РФ.

"Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москва 17 января 2025 года", – говорится в документе.

Договор предусматривает, что Россия и Иран будут официально сотрудничать в области политики, торговли, экономики, энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры, безопасности и обороны.

В документе отмечено, что Россия и Иран договорились о совместных разработках в области информационных технологий, а также о сотрудничестве в сфере образования и культуры, спорта, здравоохранения, а также и других направлениях, "являющих взаимный интерес".

Отдельно в договоре закреплено положение о сотрудничестве по направлениям безопасности и обороны. Россия и Иран договорились, что если одна из них подвергается агрессии, то другая не будет никоим образом помогать агрессору.

"Другая сторона не должна оказывать агрессору военную или другую помощь, которая будет способствовать продлению его действий", – говорится в соглашении.

Также отдельным пунктом предусмотрено сотрудничество сторон в развитии международных транспортных коридоров, пролегающих по территории России и Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия и Иран 17 января подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между этими двумя странами. Аналитики предположили, что после подписания соглашения сотрудничество Ирана и России, в том числе по поставкам и производству на территории РФ иранских ударных дронов типа "Шахед", может расшириться.

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