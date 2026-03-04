В Ираке застрелили активистку за права женщин Янар Мохаммед: что известно

В столице Ирака Багдаде застрелили известную активистку за права женщин Янар Мохаммед. Она была основательницей Организации свободы женщин в Ираке и одной из самых заметных фигур феминистического движения в стране.

Правозащитники назвали убийство целенаправленным нападением на активизм и борьбу за равенство. Об этом сообщает Organization of Women's Freedom in Iraq.

Нападение произошло 4 марта в Багдаде. Двое неизвестных мужчин на мотоциклах открыли огонь по активистке возле дома, где она проживала.

Раненую госпитализировали, однако спасти ее жизнь медикам не удалось. В правозащитной группе назвали убийство основательницы "террористическим преступлением" и "прямым нападением на феминистический активизм, а также принципы свободы и равенства".

В заявлении организации отмечается, что Янар Мохаммед посвятила свою жизнь защите женщин, подвергшихся насилию или ставших жертвами торговли людьми. Она инициировала создание и руководила приютами, которые предоставили убежище сотням женщин, бежавших от домашнего насилия, эксплуатации и преследований.

"Она сыграла ключевую роль в создании и управлении безопасными домами, которые приютили сотни женщин, бежавших от эксплуатации и домашнего насилия. Она была бескомпромиссным голосом феминизма и решительно выступала против любых проявлений насилия и дискриминации. Она не отступила, несмотря на многочисленные угрозы и кампании травли... Смерть Янар Мохаммед — большая потеря для феминистического движения, но ее борьба будет жить в каждой женщине, которая возобновила свою жизнь благодаря ее поддержке", – заявили в организации.

