Объявила голодовку: в Иране к семи годам тюрьмы приговорили нобелевского лауреата Мохаммади

В Иране вынесли новый приговор лауреату Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади. Правозащитницу приговорили к более чем семи годам заключения после того, как она объявила голодовку.

Это происходит на фоне жесткого подавления инакомыслия в стране после волны массовых протестов. Об этом сообщает The Guardian.

По информации сторонников Мохаммади, приговор огласил суд в городе Мешхед.

Ее адвокат Мостафа Нили подтвердил, что правозащитницу приговорили к шести годам заключения за "сбор информации и заговор", еще к полутора годам – за пропаганду.

Кроме этого, ей запретили выезжать из страны в течение двух лет и назначили два года внутренней ссылки в город Хосф.

Официальный Тегеран пока не прокомментировал решение суда.

В то же время новый приговор появился на фоне переговоров Ирана с США по ядерной программе и напряженных отношений с Западом. После переговоров в Омане иранская дипломатия заявила о готовности "говорить "нет" великим державам".

Сторонники утверждают, что Мохаммади объявила голодовку 2 февраля. В декабре ее задержали во время мемориальной церемонии в честь юриста и правозащитника Хосрова Аликорди. Во время акции она требовала справедливости и открыто критиковала власть.

53-летняя правозащитница ранее уже отбывала наказание – в целом более 13 лет и девять месяцев по обвинению в заговоре против государственной безопасности и пропаганде.

Она активно поддерживала протесты после смерти Махсы Амини в 2022 году, когда тысячи иранок выступили против обязательного ношения хиджаба.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Мохаммади продолжала публичную деятельность, участвовала в протестах и выступала в международных медиа. По словам ее соратников, во время заключения она перенесла несколько сердечных приступов и сложную операцию, а в конце 2024 года врачи удалили подозрительную костную опухоль.

Адвокат правозащитницы не исключает, что, учитывая состояние здоровья, ее могут временно освободить под залог для прохождения лечения.

В то же время иранские власти после волны протестов демонстрируют все более жесткий подход к любым проявлениям инакомыслия.

Как сообщал OBOZ.UA, Нобелевскую премию мира-2023 получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Она сделала важный вклад в борьбу против угнетения женщин в Иране и защиту прав и свобод человека. Отважная борьба против режима стоила больших личных потерь и лишений: правозащитницу 13 раз арестовывали и приговаривали к 31 году тюрьмы и 154 ударам плетью.

