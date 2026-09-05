В Хорватии десятки тысяч человек вышли на антиправительственный протест: что известно о причине

В субботу, 5 сентября, десятки тысяч человек собрались в столице Хорватии, городе Загреб, на акцию "Марш за Лику", требуя от властей ускорить очистку территории от более чем 30 тысяч тонн отходов. Протест стал одним из крупнейших в Хорватии за последние несколько лет.

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Причиной протеста стало незаконное хранение большого количества отходов вблизи города Госпич в регионе Лика. Об этом сообщает агентство Reuters.

В прошлом году на территории обнаружили от 34 до 37 тысяч тонн мусора, значительную часть которого завезли из Италии в 2023–2024 годах.

Экологические организации заявляют, что среди отходов есть медицинские и промышленные материалы. Ведь загрязнение может представлять угрозу для воздуха, почвы и воды, в частности для подземных вод, которые имеют важное значение для местного населения.

Протестующие обвинили правительство премьер-министра Андрея Пленковича в затягивании с очисткой территории. Среди плакатов на акции были надписи: "Лёгкие Хорватии больше не могут дышать", "Остановите разрушение Хорватии" и "Природа не прощает".

"Мы недовольны реакцией правительства. Территорию нужно было очистить уже давно", — сказала участница протеста Верица Юрняк, которая приехала на митинг из Госпича.

Ситуация вызывает особую обеспокоенность из-за возможных последствий для детей и будущих поколений.

В то же время правительство заявляет, что процесс очистки начнётся. Пленкович посетил Госпич 2 сентября и сообщил, что власти уже выбрали подрядчика для первого этапа работ, который предусматривает вывоз отходов с территории.

К протесту также присоединился хорватский актер Раде Шербеджия, известный по ролям в фильмах "Snatch" и "Миссия невыполнима 2". Он заявил, что считает участие в протесте своим долгом.

"То, что произошло, — позор, и кто-то должен понести ответственность", — сказал Шербеджия.

Экологическая ситуация в Лике привлекла широкое внимание из-за того, что регион известен обширными природными территориями. Протестующие требуют от властей не только начать очистку свалки, но и привлечь к ответственности тех, кто допустил незаконное хранение отходов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Испании десятки тысяч человек вышли на улицы с протестами из-за миграционного кризиса в Сеуте, который длится уже около месяца. Самая масштабная акция состоялась в Мадриде, где, по данным властей, собралось около 50 тысяч человек.

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