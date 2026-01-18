В Гватемале заключенные захватили 46 заложников в трех тюрьмах: что происходит

В Гватемале заключенные захватили по меньшей мере 46 заложников во время скоординированных беспорядков в трех пенитенциарных учреждениях. Инцидент произошел в субботу, 17 января, силовые структуры страны пытаются восстановить контроль над тюрьмами. По предварительным данным, среди заложников в основном работники охраны. Также удерживают психолога и одного из административных сотрудников учреждения.

Видео дня

О событиях сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления гватемальских чиновников. Информацию о количестве заложников и их состоянии подтвердили во время пресс-конференции Министерства внутренних дел. Министр Марко Антонио Вильеда также озвучил официальную позицию правительства относительно требований заключенных и дальнейших действий силовиков.

По его словам, сегодня силы безопасности Гватемалы работают над восстановлением контроля над тремя тюрьмами после того, как заключенные взяли по меньшей мере 46 человек в заложники. Беспорядки произошли в разных регионах страны и имеют признаки скоординированных действий. По состоянию на субботний день погибших или раненых среди заложников не зафиксировали.

Позиция властей

По словам Вильеды, беспорядки были организованы членами преступной группировки Barrio 18. По версии властей, действия заключенных связаны с требованиями предоставить их лидеру лучшие условия содержания и перевести его в другое учреждение.

Министр подчеркнул, что правительство не планирует идти на уступки. Он заявил, что не будет восстанавливать привилегии для лидеров банд в обмен на прекращение беспорядков.

В тюрьме строгого режима Renovacion 1 в департаменте Эсквинтла на юге страны полиция и военные оцепили периметр учреждения. Рядом дежурят машины скорой помощи и пожарные подразделения на случай обострения ситуации.

Заключенные наблюдали за происходящим со смотровых башен. Часть из них была в тюремных комбинезонах, другие в майках и шортах. Лица многие прикрывали импровизированными масками из одежды.

Один из заключенных, который говорил из-за колючей проволоки, заявил, что они не чувствуют себя в безопасности и требуют перевода. Он поставил под сомнение способность администрации гарантировать безопасность как персонала, так и самих заключенных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году Гватемалу посетило более 1,6 миллионов иностранных туристов. Это небольшая страна с населением около 18 миллионов человек. Ежегодное увеличение потока туристов здесь составляет около 8%. Сообщалось, что Гватемала предлагает туристам высокий уровень безопасности, особенно на фоне других центральноамериканских стран.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.