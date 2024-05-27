Грузия намерена вернуть Абхазию и Южную Осетию. Также руководство страны планирует, что Сакартвело станет членом Евросоюза к 2030 году.

Об этом заявил пророссийский премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе написал в своем Х(Twitter) в День независимости Грузии. Праздник отмечался 26 мая 2024 года.

По мнению главы парламента, в этом и состоит грузинская мечта. Кобахидзе акцентировал свое заявление на том, что стремится объединиться с оккупированными грузинскими территориями перед вступлением в Евросоюз.

"Наша грузинская мечта состоит в том, чтобы жить в объединенной и сильной стране до 2030 года вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи", – написал Кобахидзе.

Напомним, что сегодня, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об "иноагентах". Она заявила, что этот закон, по сути и духу, является российским и противоречит конституции страны и европейским нормам.

14 мая на пленарном заседании парламента Грузии во время рассмотрения скандального проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" между депутатами произошла стычка.

Ранее во время массовых протестов силовики задержали бывшего министра Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Алекса Петриашвили.

Оппозиция считает, что Грузия, утвердив закон об "иноагентах", потеряет все достижения в евроинтеграции и в стратегическом партнерстве с США и Евросоюзом.

Напомним, по одной из версий, грузинские власти намерены принять закон об "иноагентах", несмотря на критику Запада, чтобы подготовиться к изменениям во внешнеполитическом курсе страны.

За это пророссийские грузинские власти могут получить от Кремля, по информации источников в дипломатических кругах, называют согласие на возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии на правах автономий с очень широкими полномочиями.

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