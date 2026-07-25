В Грузии второй раз за двое суток произошел блекаут: что известно

В Грузии зафиксировано повторное масштабное отключение электроэнергии. По состоянию на утро 25 июля без света вновь оказались Тбилиси и ряд крупных регионов страны.

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Также вследствие нового блекаута пострадала ключевая транспортная и коммунальная инфраструктура. Об этом сообщает издание NewsGeorgia.

Масштабы и последствия сбоя

Авария в национальной энергосистеме произошла около 08:00 по местному времени. Помимо столицы, отключения затронули Батуми, Кутаиси и другие населенные пункты.

В Тбилиси была полностью приостановлена работа метрополитена, также возникли задержки в движении поездов. Также из-за остановки насосных станций начались перебои с подачей воды.

Жители регионов сообщали о нестабильной работе мобильного интернета и мобильной связи.

Ход восстановительных работ

Процесс подавления аварийной ситуации и восстановления энергоснабжения уже начался. В отдельных районах Тбилиси подача электричества возобновилась спустя полчаса после сбоя.

Специалисты продолжают поэтапно подключать оставшиеся районы и регионы. Сроки полного восстановления электроснабжения профильные службы пока не сообщают.

Что предшествовало

Нынешний блэкаут произошел менее чем через 30 часов после предыдущей масштабной аварии, которая обесточила Грузию в ночь на 24 июля. В прошлый раз ликвидация последствий заняла практически всю ночь

Накануне Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии созвала экстренное заседание и объявила о начале срочного расследования причин первого отключения.

Регулятор жестко раскритиковал сетевых операторов за отсутствие своевременных разъяснений и предоставил специальной рабочей группе полный доступ к данным всех энергетических компаний страны.

Причины тотального блекаута остаются неизвестными, официальные версии произошедшего до сих пор не озвучены. При этом слухи и версии о возможных повреждениях на ключевых объектах пока не подтверждаются.

Оператор GSE официально опроверг информацию о сбое на линии электропередачи, связывающей Грузию с Турцией. Руководство крупнейшей Ингурской ГЭС также не подтвердило сообщения о каких-либо авариях или неполадках на станции.

Напомним, что последний блэкаут в Грузии произошел в апреле 2025 года. Тогда без света остались Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Телави, Поти, Боржоми и другие крупные города, а также часть районов Тбилиси.

Как сообщал OBOZ.UA, единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии "Кулеви" больше не будет работать с российской нефтью. Полный отказ состоится уже в ближайшее время, а уже с первого квартала 2027 года предприятие будет производить дорожный битум для внутреннего и внешнего рынков, а со второго квартала 2027 года планируется наладить производство авиатоплива.

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