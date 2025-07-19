В Германии ввели кампанию против водителей с телефонами за рулем: какие результаты за первые месяцы

В немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц с середины апреля 2025 года в рамках кампании правоохранителей работает первый в регионе так называемый "телефонный радар". Это специальная камера, которая фиксирует нарушения водителями, использующими смартфон за рулем. За короткое время устройство выявило более трех сотен нарушителей.

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В частности, как пишет Тeltarif, на магистрали между городами Кенн и Трир-Эранг за 46 дней контроля было выявлено 327 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители были оштрафованы.

Что интересно – в целом в главный офис отдела штрафов Шпаера было сообщено о 1268 нарушений. Дело в том, что правоохранители предоставили к вышеупомянутым данным отдельные данные с трассы A60 в Майнце. Там за такой же срок было совершено 941 нарушений, но это было в 2022 году.

Министерство внутренних дел заявило, что хотя в то время не было никаких правовых оснований для использования камеры, эти правонарушения были "должным образом расследованы". И местный суд решил, что это было правильно, поэтому одобрил все 1268 штрафов.

По данным МВД земли, ежегодно около 1000 аварий в регионе случаются именно из-за отвлечения водителей, в том числе из-за использования мобильных устройств. В прошлом году такие ДТП привели к трем смертельным случаям.

За использование телефона за рулем в Германии предусмотрен штраф в размере 100 евро и один штрафной балл в системе учета нарушений.

А в Великобритании если водитель часто чешет нос, чихает и т.д. – это правоохранители также могут расценить как нарушение. В таком случае полицейские имеют право наложить штраф в размере до тысячи фунтов стерлингов (более 56 тысяч гривен по курсу 19 июля).

Такая позиция правоохранителей объясняется стремлением минимизировать риски ДТП, которые возникают из-за временной потери контроля над ситуацией на дороге. Поэтому водителей призывают не садиться за руль в случае простуды. В противном случае могут оштрафовать.

Как сообщал OBOZ.UA, правильная парковка – это вопрос не только удобства, но и безопасности всех участников дорожного движения. Нарушение этих требований может создать опасность для пешеходов и водителей, а также привести к штрафам. Тесты по ПДД помогают заметить типичные ошибки, повторить обновленные нормы и лучше ориентироваться в нестандартных ситуациях. Предлагаем вам здесь проверить знания непростым заданием.

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