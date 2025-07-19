Кто поставил авто правильно? Быстрый тест по ПДД

Правильная парковка – это вопрос не только удобства, но и безопасности всех участников дорожного движения. Нарушение этих требований может создать опасность для пешеходов и водителей, а также привести к штрафам. Тесты по ПДД помогают заметить типичные ошибки, повторить обновленные нормы и лучше ориентироваться в нестандартных ситуациях.

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Предлагаем проверить знания непростым заданием. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто поставил авто правильно?

Водитель какого автомобиля нарушил правила?

Водитель синего автомобиля;

водитель зеленого;

оба нарушили;

оба не нарушили правила.

Объяснение

Имеем участок дороги и два автомобиля на нем. Оба автомобиля поставлены под углом к краю проезжей части.

На самом деле, долго разбираться не придется. Чтобы выяснить, кто нарушил правила и вообще разрешается ли ставить транспортные средства таким образом, достаточно обратиться к одному пункту правил – пункту 15.5, в котором сказано: ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств. Но возле тротуаров или других мест с пешеходным движением ставить авто под углом разрешается только передней частью, а на подъемах – только задней.

Итак, во-первых, мы видим, что дорога имеет по две полосы для движения в одном направлении, поэтому еще одна полоса остается свободной – автомобили не мешают движению других транспортных средств.

Но водитель зеленого автомобиля все же нарушил правила, ведь поставил автомобиль под углом у тротуара задней частью. Водитель синего автомобиля правил не нарушает.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2.

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