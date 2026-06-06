В Германии придумали новый вид общественного транспорта: в чем его особенность. Фото

В Германии два десятилетия назад придумали новый вид общественного транспорта под названием Spurbus. Проект является гибридным техническим решением рейсового автобуса и железнодорожного вагона, который способен двигаться как асфальтом так и трамвайными путями.

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Об этом пишет венгерский автомобильный журнал Vezess. Единственный на всю страну такой экземпляр сохранился в городе Эссен.

Что известно о новом немецком транспорте

Проект Spurbus имел целью совместить преимущества автобуса и трамвая в одном транспортном средстве, однако реализация такого технического решения была провальной. Вместо традиционных железнодорожных путей должен был быть построен чрезвычайно узкий, уникальный бетонный желоб.

На передние колеса автобуса устанавливали направляющие ролики с горизонтальными осями, которые расходятся в сторону. Онимеханически направляют колеса, прижимаясь к боковине узкой колеи, поэтому автобус автоматически вплотную остается на своей полосе.

Поскольку система управляет автобусом, водителю вообще не нужно касаться руля, а колея движения может быть намного уже, чем стандартная дорожная полоса. Благодаря этому решению, Spurbus может пробиваться сквозь пробки, однако проект свернули из-за проблем с финансированием и логистикой. Единственная такая колея до сих пор остается в Эссене, которая эксплуатируется с 1980 года.

Напомним, настроения украинских беженцев относительно выезда в Германию резко остыли. За год приток граждан Украины в эту страну упал на 21%, которые ранее составляли одну из крупнейших волн миграции.

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