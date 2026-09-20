В Германии полиция обнаружила боеприпас в подвале жилого дома: пришлось провести контролируемый подрыв

В немецком городе Ратенов (федеральная земля Бранденбург) полиция обнаружила оружие и боеприпасы в подвале жилого дома. Из-за опасной находки в помещении пришлось провести спецоперацию и эвакуацию жильцов.

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Опасный инцидент произошел в субботу, 19 сентября 2026 года, недалеко от Берлина. Об этом сообщает издание Spiegel.

"Правоохранители получили сообщение о ненадлежащем и опасном хранении оружия. В ходе обыска подвального помещения информация подтвердилась: на место немедленно были вызваны подразделения специального назначения и эксперты-взрывотехники", – говорится в сообщении издания.

Уточняется, что опасные предметы были изъяты, а боеприпасы, представлявшие наибольшую угрозу и не подлежавшие транспортировке, обезвредили на месте или вывезли для проведения контролируемого взрыва спецслужбами.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что речь шла о "небольшом двузначном количестве" единиц оружия и боеприпасов. В то же время она подчеркнула, что крупного хранилища обнаружено не было.

Жителей попросили срочно покинуть свои дома днем, 19 сентября. На тот момент полицейские не могли определить, представляют ли найденные боеприпасы опасность. Также правоохранители не сообщили, кому принадлежало оружие, а также не уточнили, какие именно его виды были обнаружены. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

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