В Германии больницы готовятся к войне и массовому наплыву раненых — Bloomberg

В Германии проверяют, готовы ли больницы и другие медицинские учреждения к войне. Власти выясняют, сможет ли система здравоохранения функционировать в условиях боевых действий, массового поступления раненых и возможных атак на критически важную инфраструктуру.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, Германия усиливает подготовку из-за предупреждений о возможной угрозе со стороны России.

Одним из объектов, готовность которого проверяют, является военный госпиталь в Ульме на юго-западе страны. Под ним сохранился бункер времен холодной войны, построенный в 1979 году. Его создали для того, чтобы медики могли лечить раненых военных даже после ядерного удара.

Бункер может вместить до 2 тысяч человек на 90 дней. Почти три десятилетия его не использовали, но теперь немецкие военные рассматривают возможность вернуть его в строй. Для этого нужно обновить старые системы вентиляции и электроснабжения, что обойдется в миллионы евро.

Подготовка усиливается на фоне российского вторжения в Украину и роста числа гибридных атак в Германии. Bloomberg, в частности, упоминает попытку атаки на аэропорт в Лейпциге с помощью дрона со взрывчаткой и кибератаки на больницы.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что к 2029 году Россия может быть готова к нападению на территорию НАТО. В случае такого сценария Германия будет обязана участвовать в защите Альянса. Кроме того, благодаря своему географическому положению страна может стать важным транзитным узлом для военных и местом их лечения.

По данным Бундесвера, в случае войны на территории НАТО в Германию может ежедневно прибывать до 1000 раненых военных. Пять военных госпиталей страны не смогут быстро справиться с такой нагрузкой, поэтому помощь придется оказывать и гражданским медицинским учреждениям.

Им придётся одновременно принимать военных и гражданских пациентов и решать, кому помощь нужно оказать в первую очередь.

"Готова ли к этому наша система здравоохранения? Единственный ответ — нет. Впереди нас ждет марафон", — сказал главный врач и командир Военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт.

Германии необходимо не только обеспечить достаточное количество больничных коек, но и укрепить снабжение медицинскими средствами, наладить взаимодействие между военными и гражданскими больницами и подготовить больше специалистов.

По предварительным оценкам, лишь несколько сотен врачей в стране имеют опыт лечения военных травм. Бундесвер и Немецкое общество травматологов (DGU) проводят для гражданских хирургов специальные курсы, где они учатся работать с массовыми травмами и ранениями в военное время.

Спрос на такие курсы растет: правительства некоторых земель бронируют целые недели занятий, а свободных мест почти нет. Самые интенсивные программы могут охватить лишь 50–100 хирургов в год.

В марте Германия проверила, как будет функционировать система транспортировки раненых, в ходе крупнейших за последние десятилетия медицинских учений. Военные моделировали нападение на Литву и перевозку пострадавших в больницы Берлина и Бранденбурга. По словам генерального секретаря DGU Саши Флое, учения прошли без осложнений, однако для налаживания взаимодействия между военной и гражданской медициной требуется дополнительная практика.

Немецкие власти также работают над законом о безопасности в сфере здравоохранения. Он должен предусматривать мониторинг в режиме реального времени больничных коек, медикаментов и медицинских специалистов, необходимых в условиях войны.

"Сейчас у нас есть эти "островки" – больницы. Задача состоит в том, чтобы объединить их в единую систему", – сказала депутат от ХДС и член комитета по вопросам здравоохранения Бундестага Мария-Лена Вайс.

Еще одна проблема — обеспечение больниц необходимыми препаратами. Биотехнологическая компания CSL установила, что в отдельных регионах до 20 % ее сотрудников могут быть мобилизованы в качестве резервистов или волонтеров. Компания также ищет способы не останавливать производство жизненно важных препаратов в случае резкого роста спроса.

Для изготовления препарата, который используется в травматологической хирургии, необходимо собрать и обработать донорскую плазму. Этот процесс может длиться до года, а короткий срок годности готовой продукции затрудняет создание стратегических запасов.

"Без факторов свертывания крови ситуация станет действительно критической", — отметила руководительница CSL в Германии, Австрии и Швейцарии Аннегрет Виттих-Гёффер.

В то же время немецкие больницы проверяют, насколько они готовы работать в кризисных ситуациях. Помимо прочего, они оценивают защиту от атак дронов, запасы медикаментов и хирургических материалов, а также ищут подземные помещения, которые можно использовать в качестве укрытия.

Ульмская университетская клиника, расположенная напротив военного госпиталя, планирует переоборудовать подземную парковку в долгосрочное аварийное укрытие. По словам её главного врача Удо Кайзерса, многие немецкие здания возводились в то время, когда устойчивость и готовность к кризисам не были приоритетом.

Еще одна проблема — зависимость от импорта медицинских компонентов. Германия, как и значительная часть Европы, зависит от Китая в поставках многих веществ, необходимых для производства антибиотиков и обезболивающих. Немецким больницам рекомендуют иметь запас препаратов для интенсивной терапии лишь на шесть недель.

Bloomberg также рассказал об опыте украинских врачей. Анестезиолог и профессор из Киева Екатерина Билка отметила, что после начала полномасштабного вторжения сотрудники её больницы переводили пациентов на нижние этажи, защищали окна от осколков и обустраивали лечебные зоны в подземных помещениях.

После российских атак на энергетическую инфраструктуру больницы начали использовать различные источники электроэнергии, в частности генераторы и солнечные панели. По словам Билки, одним из самых сложных вызовов была работа в условиях "высокого уровня стресса, недостатка информации, недостатка понимания".

В Германии также поддерживают обновление законодательства, которое должно обеспечить работу системы здравоохранения во время обороны страны или войны. Предыдущее правительство не успело завершить эту работу до своего распада в 2024 году, а внесение нового законопроекта перенесли с лета на осень.

Несмотря на это, главный врач Ульмской университетской клиники Удо Кайзерс подчеркнул важность подготовки медицинской отрасли.

"Система здравоохранения играет центральную роль в функционировании общества. Социальная сплоченность, а в конечном итоге и моральный дух населения, в значительной степени зависят от того, сможем ли мы выполнить обещание об обеспечении людей медицинской помощью", — сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Институте изучения войны (ISW) считают реалистичной угрозу возможного нападения России на страны НАТО. В то же время аналитики отмечали, что пока не обнаружили конкретных признаков подготовки РФ к масштабному вторжению в страны Балтии или значительного наращивания российских сил у их границ.

В ISW предполагают, что в случае решения Кремля о агрессии Россия может выбрать другой сценарий, чем во время подготовки к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году. В частности, речь идет о возможных ударах по целям в странах Балтии или ограниченном наземном вторжении небольшими силами.

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