В Германии молодежь массово отказывается от военной службы под любыми предлогами — The Guardian

В Германии растёт число молодых мужчин, которые официально подают заявления об освобождении от военной службы в связи со своими моральными убеждениями. Так, с начала 2026 года таких заявлений поступило уже больше, чем за весь прошлый год.

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В результате это создает трудности для планов Берлина по увеличению численности армии. Об этом сообщает The Guardian.

По состоянию на 30 июня 2026 года в федеральное ведомство поступило 5862 заявления от граждан, которые просили освободить их от военной службы по моральным или религиозным убеждениям. Для сравнения: за весь 2025 год таких обращений было 3879, а в 2024 году — всего 2249.

В то же время власти уже удовлетворили значительную часть заявок. По состоянию на конец мая этого года положительное решение получили 2667 заявителей, тогда как за весь прошлый год было одобрено 2830 таких обращений.

Однако в Германии в настоящее время не действует обязательный призыв. С 1 января 2026 года правительство ввело новую систему, согласно которой все мужчины по достижении 18 лет должны заполнять специальную анкету о готовности к службе и проходить медицинский осмотр. Для женщин участие в программе остается добровольным.

Это нововведение стало частью реформы, которую продвигает министр обороны Борис Писториус. В то же время партии ХДС/ХСС уже предупредили, что если правительству не удастся увеличить численность добровольцев до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году, Германия может вернуться к полноценному призыву, отмененному ещё в 2011 году.

Резкое увеличение числа отказов связывают не только с введением новой системы воинского учета. Часть молодежи опасается возможного привлечения к будущим международным операциям, в частности для обеспечения безопасности в Ормузском проливе или потенциальной миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

В настоящее время в составе Бундесвера служит уже около 186 тысяч военнослужащих, при этом страна стремится существенно увеличить этот показатель в ближайшие годы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Литве наблюдается всплеск желающих пройти обязательную военную службу. Желание пойти в армию выразили более 8 тысяч молодых литовцев.

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