Германия разрабатывает план быстрого расширения сети бомбоубежищ и укрытий. Глава Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер предупредил, что государство в течение следующих четырех лет должно подготовиться к потенциальному нападению со стороны России.

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Он подчеркнул, что сейчас ФРГ подготовлена недостаточно, стране необходимо осознать реальность конфликта. "Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война – это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Теперь это изменилось. Мы обеспокоены риском крупной агрессивной войны в Европе", – процитировало Тислера издание The Guardian.

Чиновник считает, что нужно обустраивать как укрытия существующие туннели, станции метро, ​​подземные гаражи, автостоянки и подвалы, чтобы "быстро создать пространство для 1 миллиона человек". Его агентство представит комплексный план позднее этим летом.

Тислер заявил, что Германия "находится в гонке со временем", поэтому полагаться на строительство новых бункеров нельзя. Создание бомбоубежищ с нуля потребует слишком много времени и будет очень дорогим, в связи с чем необходимо более внимательно рассмотреть существующие сооружения.

Из примерно 2000 укрытий и бункеров в Германии, оставшихся со времен холодной войны, только около 580 находятся в рабочем состоянии. Они могли бы укрыть примерно 480 000 человек – всего 05,% населения страны. Для сравнения, в Финляндии имеется 50 000 защитных комнат с местом для 4,8 миллиона человек, или 85% населения.

Тислер добавил, что также необходимо настроить дорожные знаки и указатели, специальные мобильные приложения (и их защиту от хакерских атак), чтобы люди знали, где искать укрытия. Необходимо провести и модернизацию сирен воздушной тревоги.

Он призвал правительство Фридриха Мерца обеспечить финансирование для реализации планов. Тислер заявил, что власти согласилось, но пока что официально не подписала выделение денег.

Агентство Тислера подсчитало, что в течение следующих четырех лет на нужды гражданской обороны потребуется не менее 10 млрд, а в течение следующего десятилетия – не менее 30 млрд евро.

Как писал OBOZ.UA:

– В мае начальник Генштаба ВС Германии Карстен Бройер отдал приказ о полном оснащении немецкой армии оружием и другими материалами до 2029 года. По оценкам Бройера и других высокопоставленных военных чиновников НАТО, за это время РФ может восстановить свои силы в достаточной степени, чтобы теоретически атаковать территорию Североатлантического Альянса.

– По данным Bloomberg, НАТО планирует в пять раз увеличить систему наземной противовоздушной обороны в Европе. Это нужно, потому что нынешних мощностей недостаточно, чтобы защититься от ракет и дронов в случае нападения.

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