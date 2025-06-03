Из-за российской угрозы в НАТО хотят пятикратно усилить наземную ПВО – Bloomberg

НАТО планирует в пять раз увеличить систему наземной противовоздушной обороны в Европе. Это нужно, потому что нынешних мощностей недостаточно, чтобы защититься от ракет и дронов в случае нападения.

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Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки, Североатлантический альянс призывает европейские государства-члены коллективно усилить свои силы ПВО в ответ на растущую угрозу со стороны России. Речь идет именно о пятикратном расширении наземных систем противовоздушной обороны, которое обсудят на этой неделе на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.

Этот шаг считают ключевым для укрепления обороны Европы, особенно учитывая то, что многие страны уже передали часть своих запасов Украине. Это создало заметный пробел в возможностях прикрытия собственных территорий от атак с воздуха.

Планы не предусматривают равномерного увеличения для каждой страны, а лишь общую коллективную цель. Сроки реализации пока не определены, однако инициатива уже сейчас считается одной из самых амбициозных со времен холодной войны.

Кроме ПВО, на повестке дня также стоит вопрос наращивания запасов вооружения и уменьшения зависимости европейских стран от оборонной поддержки США. По словам нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, союз не находится в состоянии войны, но и не в мире, поэтому должен быть полностью готов к обороне.

Особенно критической противовоздушная оборона стала после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. По словам высокопоставленных военных чиновников, современные системы ПВО не в состоянии полноценно прикрывать войска в случае крупномасштабного конфликта, особенно на восточном фланге НАТО.

Издание отмечает, что Германия играет ведущую роль в этой инициативе и готова инвестировать миллиарды евро в дополнительные системы. В частности, Берлин хочет расширить проект European Sky Shield, призванный создать эффективный щит от баллистических ракет.

По оценкам НАТО, большинство европейских стран уже достигли или приближаются к уровню оборонных расходов в 2% ВВП, но союз движется к новой общей цели – 5%, из которых 3,5% пойдут на основную оборону, а 1,5% – на сопутствующие расходы: киберзащиту, инфраструктуру и готовность гражданского населения.

НАТО пересматривает силовую позицию, модернизирует командную структуру и усиливает свою интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны - отметили в Альянсе.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки будут требовать от союзников – стран Североатлантического Альянса – увеличить расходы на НАТО до 5% ВВП. Такие же расходы будут и у США. В администрации нового американского президента Дональда Трампа пообещали давить на европейских союзников до тех пор, пока определенные показатели не будут достигнуты.

До этого, Великобритания объявила, что переходит в режим "готовности к войне" и объявляет о масштабном перевооружении на фоне роста глобальной угрозы. Правительство планирует построить до 12 новых штурмовых подводных лодок и вложить миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и киберзащиту.

Ранее сообщалось, что война России против Украины выявила серьезные пробелы в способности стран Запада быстро производить оружие и боеприпасы. Именно поэтому наращивание оборонного потенциала Соединенного Королевства, включающее масштабные инвестиции в ВПК и перевооружение, рассматривается как четкий сигнал Москве о готовности Лондона действовать решительно в случае необходимости. То есть, правительство объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов на по меньшей мере шесть новых оборонных заводов (для производства БК и взрывчатых веществ) и создаст 1800 рабочих мест по всей Великобритании.

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