Генинспектор Бундесвера приказал полностью укомплектовать армию Германии оружием и техникой до 2029 года: к чему готовятся

Начальник Генштаба ВС Германии Карстен Брейер отдал приказ о полном оснащении немецкой армии оружием и другими материалами до 2029 года. Документ под названием "Приоритеты директивы по повышению готовности" был подписан генералом 19 мая.

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Об этом заявило агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с текстом документа. По оценкам Брейера и других высокопоставленных военных чиновников НАТО, до 2029 году Россия может восстановить свои силы в достаточной степени, чтобы теоретически атаковать территорию НАТО.

Директива устанавливает приоритеты в отношении вооружений, которые следует приобрести или разработать в первую очередь. Среди них:

– укрепление истощенной системы противовоздушной обороны Германии (в том числе для перехвата беспилотников);

– наращивание способности наносить точечные дальнобойные удары (на расстоянии более 500 километров и далеко за линией фронта);

– пополнение запасов БК и повышение целевых показателей по всем типам боеприпасов;

– быстрое расширение возможностей ВС Германии в области радиоэлектронной борьбы;

– создание устойчивой системы "наступательных и оборонительных возможностей" в космосе.

Ранее Брейер заявлял ВВС, что НАТО должно быть готовым к возможному нападению уже через четыре года.

"Нам угрожает Россия. Нам угрожает Путин. Мы должны сделать все необходимое, чтобы сдержать это. Дело не в том, сколько времени нужно мне, а в том, сколько времени Путин дает нам, чтобы подготовиться. И чем быстрее мы будем готовы, тем лучше", – говорил он.

Как писал OBOZ.UA, 22 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что РФ каждый день нарушает мировой порядок и мир в Европе. Несмотря на это, Германия готова стоять на защите восточного фланга НАТО в Литве, подчеркнул он.

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