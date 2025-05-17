В Финляндии столкнулись два вертолета: погибли все люди, которые находились на борту. Фото
Два вертолета, которые 17 мая одновременно вылетели из эстонского Таллинна, столкнулись в воздухе вблизи аэропорта Эура на юго-западе Финляндии. В первом аппарате было три человека, во втором – еще два.
Авария произошла после полудня субботы, отмечают эстонские СМИ. По данным Министерства иностранных дел Эстонии, все, кто был на бортах этих вертолетов, погибли.
Оба аппарата вылетели из Таллинна одновременно и летели рядом друг с другом на протяжении всего маршрута до Эури, на высоте 300 м от земли.
Один из вертолетов зарегистрирован в Эстонии, а другой в Австрии. Аппараты одной модели – это четырехместные вертолеты Robinson R44 американского производителя.
Несмотря на регистрацию в разных странах, вертолеты принадлежали эстонским бизнесменам Олегу Синаялгу (работал в сфере энергетики) и Прийту Яаганту (глава строительной компании Mapri Ehitus). Они погибли в результате столкновения. Также среди жертв аварии жена второго бизнесмена.
Предприниматели на своих вертолетах летели на встречу авиаэнтузиастов, которая должна была пройти в Финляндии в авиаклубе Пори (расположен примерно в 15 километрах от финского аэропорта Эура).
Председатель авиационного клуба Пори рассказал, что "эстонские друзья" должны были прибыть с частным визитом. Так или иначе, но после катастрофы мероприятие авиаэнтузиастов было отменено.
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