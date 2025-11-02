В Финляндии на территории отеля взорвался фургон: погибли два человека. Фото

В субботу, 1 ноября, во дворе отеля "Йороньялье" в городе Йоройнен на севере Финляндии прогремел взрыв. Причиной инцидента стал фургон, который загорелся после взрыва.

Видео дня

В результате происшествия погибли два человека, находившиеся поблизости во дворе отеля. Об этом сообщили в полиции Финляндии.

Обстоятельства взрыва

По информации финских правоохранителей, информация о пострадавших отсутствует. Экстренные службы проверили ещё нескольких человек, но транспортировка или медицинская помощь им не потребовались.

Полиция оцепила территорию на ночь и продолжила техническое расследование. Также начато тактическое расследование инцидента. Оно будет включать опрос участников, очевидцев и получение другой информации о причинах, ходе и последствиях событий.

Полиция пока не может предоставить подтверждённую информацию о причине взрыва. На данном этапе нет оснований полагать, что взрывчатка сыграла какую-либо роль.

Взрыв слышали за два километра

По словам местного жителя Антти Вильякайенена, который живёт в двух километрах от отеля, он услышал громкий взрыв и увидел чёрный дым. На месте происшествия он увидел горящий автомобиль, от которого поднимались высокие языки пламени.

Очевидцы сняли пожар на видео. Осколки металла были обнаружены даже на крыше отеля, взрывной волной выбиты окна. Журналист Yle Петри Виронен сообщил, что территория отеля оцеплена. По его словам, взрыв повредил фасад здания и разбил окна в нескольких номерах. Взрывной волной выбиты окна в другом крыле отеля.

Владелец отеля Ауво Пуртинен рассказал, что не находился на месте взрыва. По его мнению, в фургоне могли находиться запрещённые вещества. Автомобиль, по его словам, принадлежал рабочим. Взрыв повредил кирпичную стену и окна отеля, от фургона остался только остов. Всего, по его сведениям Пуртинена, повреждены 8 автомобилей.

Напомним, в городе Эрмосильо на северо-западе Мексики произошел масштабный пожар в помещении магазина. В результате происшествия погибли по меньшей мере 23 человека, среди которых были дети. Еще более 10 человек получили ранения и ожоги разной степени тяжести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале октября во Львове произошел мощный взрыв в квартире. Жилье в эпицентре взрыва разрушено, пострадали и соседние квартиры. Ранения получила женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!