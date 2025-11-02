В Мексике из-за мощного пожара в магазине погибли десятки человек: среди жертв – дети. Видео

В городе Эрмосильо на северо-западе Мексики произошел масштабный пожар в помещении магазина. В результате происшествия погибли по меньшей мере 23 человека, среди которых были дети.

Еще более 10 человек получили ранения и ожоги разной степени тяжести. Об этом сообщает Reuters.

Обстоятельства пожара

В эти выходные Мексика отмечает День мертвых красочными празднествами, на которых семьи чтят и вспоминают умерших близких. Однако в городе Эрмосильо праздничные выходные обернулись трагедией, когда в центре города вспыхнул смертоносный пожар.

Губернатор штата Сонора Альфонсо Дурасо, где расположен город Эрмосильо, распорядился провести тщательное и прозрачное расследование, чтобы выяснить причины аварии трагедии.

Генеральный прокурор штата Густаво Салас, ссылаясь на судебно-медицинскую службу, заявил, что большинство смертей, по-видимому, произошло в результате вдыхания токсичных газов.

Президент Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям и близким погибших, а также заявила, что распорядилась направить группы поддержки для оказания помощи в Эрмосильо.

В спасательной операции приняли участие 40 человек и 10 машин скорой помощи. Причина пожара, который уже потушен, до сих пор не ясна. Некоторые СМИ ссылаются на сбой в электроснабжении, что привело к короткому замыканию и, как следствие, к пожару.

Городские власти заявили, что магазин, входящий в популярную дисконтную сеть Waldo's, не был целью нападения. Поэтому умышленный поджог власти полностью исключают. Начальник пожарной охраны города заявил, что расследование по поводу произошедшего пожара продолжается.

