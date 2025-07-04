В Финляндии бушевал мощный шторм: на дороги падали деревья, люди остались без света. Фото и видео

В провинции Юго-Западная Финляндия бушевал шторм Улла, который оставил без электричества более 8 тысяч людей. В регионах Варсинайс-Суоми и Сатакунта были зафиксированы самые сильные порывы ветра.

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В Раума ветер в среднем достигал 25,6 м/с, в порывах – 32 м/с. Об этом пишет издание Yle.

По данным метеокомпании Foreca, одной из причин столь сильного летнего шторма является то, что Финляндия находится в зоне очень сильных температурных контрастов. С юга Европы к Финляндии подступили горячие воздушные массы, тогда как в Скандинавии погода заметно прохладнее.

Журналисты пишут, что в регионе Варсинайс-Суоми за ночь поступило около 60 аварийных вызовов. Большинство из них были связаны с упавшими на дороги деревьями.

Самые сильные дожди пришлись на Северную Похьянмаа. Наибольшее количество осадков за последние 12 часов было зафиксировано в Юливиеска (42,7 мм) и Сиикайоки (36,2 мм). В Юливиеска также загорелся дачный дом – предположительно, от удара молнии.

Представитель электросетевой компании Elenia Хейкки Паананен сообщил, что без электричества находятся около 8 тысяч клиентов, в основном в Юго-Западной Финляндии. Компания занимается восстановлением электроснабжения и готовится к новым сбоям по мере продвижения шторма.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции из-за лесных пожаров, которые уже седьмой день бушуют на западе страны, погибло двое людей, 50 тысяч были временно эвакуированы. Также разрушено около 200 домов, спасательные службы продолжают бороться с огнем с помощью вертолетов и самолетов.

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