В Турции из-за лесных пожаров погибли два человека, 50 тыс. эвакуировали: курды утверждают об умышленном поджоге – Reuters

В Турции из-за лесных пожаров, которые уже седьмой день бушуют на западе страны, погибло двое людей, 50 тысяч людей были временно эвакуированы. Также разрушено около 200 домов, спасательные службы продолжают бороться с огнем с помощью вертолетов и самолетов.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что после пожара, произошедшего на днях в районе Сеферихисар в западной провинции Измир, продолжается борьба с пожарами в районах Чешме и Одемиш.

Власти перекрыли некоторые дороги в Эгейский курортный город Чешме. Во вторник лесной пожар убил второго человека в Измире, жертвой стал оператор экскаватора Ибрагим Демир. Перед этим погиб 81-летний мужчина, прикованный к постели.

Новые пожары также вспыхнули в четверг, 3 июля, в южной курортной провинции Анталья и в лесных районах недалеко от Стамбула. Властям удалось локализовать несколько возгораний.

СМИ пишет, что ответственность за "десятки пожаров в шести турецких городах" взяла на себя организация "Дети огня", якобы связанная с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в стране (а также в США и ЕС) является запрещенной и приравнена к террористической группировке.

Свое заявление группировка опубликовала в сети.

"Дети огня берут на себя ответственность за саботажи в туристических районах Турции: пришло время встать с колен с потоком огня, пока турецкий режим не поймет его на другом языке", – говорится в сообщении в социальных сетях.

Однако РПК, которая в мае заявила, что прекращает 40-летнее восстание и распускается, не прокомментировала это заявление.

Reuters отмечает, что Турция, Греция и другие страны Средиземноморья находятся в районе, который ученые называют очагом лесных пожаров. Пожары там часто случаются жарким и сухим летом. В последние годы они стали более разрушительными из-за быстро меняющегося климата.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне существенного потепления в Европе возникают риски масштабных пожаров, с которыми уже пришлось столкнуться Турции и Франции. В связи с активным распространением огня за последние дни были эвакуированы более 50 тыс. человек.

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