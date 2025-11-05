В Эстонии задержали пророссийского пропагандиста: в чем его обвиняют

Российский пропагандист Олег Беседин, который распространял прокремлевские нарративы и фейки среди русскоязычной аудитории Эстонии, был задержан 4 ноября. Ему вменяют ненасильственную деятельность, направленную против Эстонской Республики, и нарушение международных санкций.

По данным Delfi, утром во вторник правоохранители пришли в офис Беседина в Таллине, провели обыски, заблокировали его Youtube-канал и Facebook-страницу, а вечером увезли подозреваемого в участок. Задержание россиянина подтвердила на официальном сайте эстонская прокуратура.

Что известно о деле Олега Беседина

По меньшей мере с 2022 года пропагандист участвовал в информационном воздействии на Эстонию. Эту кампанию он осуществлял в сотрудничестве с лицами, действующими в интересах российских спецслужб.

Заместитель гендиректора Департамента полиции безопасности Эстонии Таави Наритс отметил: его ведомство неоднократно указывало на угрозы безопасности, связанные с деятельностью Беседина.

"На сегодня имеются основания подозревать Беседина в государственном преступлении. Посредством информационного воздействия [...] предпринимались попытки создать для России возможности вмешиваться во внутренние дела Эстонской Республики", – объяснил Наритс.

Следствие собрало доказательства того, что Беседин регулярно распространял контент российских медиа, которые находятся под санкциями Европейского Союза. В частности, он публиковал его в своей русскоязычной группе "Таллинцы".

Главный государственный прокурор Таави Перн подчеркнул, что речь идет об "активном, целенаправленном участии в российской кампании влияния".

"Действия Олега Беседина вышли за рамки дискуссий, защищенных Конституцией, и превратились в целенаправленную деятельность в интересах враждебного к Эстонии государства", – заявил он.

Пропагандисту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 233 (деятельность иностранца, направленная против государства) и ч. 1 ст. 93-1 Пенитенциарного кодекса Эстонии (нарушение международных санкций).

