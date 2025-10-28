В Эстонии возле военной базы сбили неизвестный дрон, второму удалось сбежать: что происходит

На юге Эстонии, вблизи военной базы Reedo, зафиксировали два беспилотника неизвестного происхождения. Один из них сбили союзные силы страны, но не смогли найти обломки. Другому удалось скрыться.

Об этом сообщает Postimees. Отмечается, что инцидент произошел 17 октября.

"17 октября в 16:30 союзники обнаружили дроны, летевшие в непосредственной близости от военного городка 2-й пехотной бригады. Один из них сбили из антидронового ружья", – сообщила пресс-секретарь Генштаба Сил обороны Лийз Ваксманн.

По ее словам, Силы обороны совместно с департаментом полиции и пограничной охраны пытались найти сбитый беспилотник, однако в районе, где он, вероятно, упал, его так и не нашли.

Ваксманн добавила, что Силы обороны не комментируют более подробно инциденты, связанные с безопасностью.

Эстония подтвердила, что будет сбивать российские дроны в своем небе

Эстония четко заявила о своей готовности защищать воздушное пространство от любых угроз, включая российские провокации. Министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна подтвердил, что Таллинн не только рассматривает такие действия как возможные, но и готов применять вооруженные средства в случае нарушения государственной границы.

Тсахкна подчеркнул, что Эстония как член НАТО действует в рамках четких протоколов Альянса, гарантирующих мгновенное реагирование на любые воздушные инциденты.

"Очень легкий ответ, как говорит президент Трамп. Мы будем их перехватывать и сбивать. И протокол НАТО по этому поводу существует уже 20 лет. НАТО готово защищать свою территорию с первой секунды, с первого толчка", – говорит министр.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Эстонииинициировало консультации в соответствии с 4-й статьей НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны над Финским заливом. Истребители Альянса отреагировали, и российские самолеты были вынуждены скрыться.

