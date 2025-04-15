В ЕС чиновникам, едущим в США, выдают одноразовые телефоны и ноутбуки: FT раскрыло причину

Работникам Европейской комиссии выдают одноразовые телефоны и базовые ноутбуки для визитов в США во избежание риска шпионажа за ними. Ранее такие меры применялись только для поездок в Китай и Украину из-за опасений китайской или российской слежки.

Видео дня

Об этом говорится в публикации Financial Times. Источники издания подчеркнули, что чиновники стран ЕС "озабочены проникновением США в систему Комиссии", а еще напомнили о случаях, как европейских туристов и ученых не пускали в Штаты из-за негативных комментариев о действующем американском лидере.

"Отношение к США как к потенциальной угрозе безопасности подчеркивает, как ухудшились отношения после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе. Он обвинил ЕС в том, что тот создан для того, чтобы "накрутить США", и объявил о 20-процентных так называемых взаимных тарифах на экспорт, которые позже снизил вдвое на 90-дневный период", – напомнили собеседники.

Также добавили, что параллельно Трамп пытался обратиться к России, давил на Украину, чтобы она передала контроль над своими активами, временно приостановив военную помощь, и угрожал отменить гарантии безопасности Европе, стимулируя усилия по перевооружению на всем континенте.

"Трансатлантический альянс закончился", – констатировал один из чиновников ЕС.

В FT подчеркнули, что Белый дом и Совет национальной безопасности США не ответили на запросы о комментариях. Европейская комиссия подтвердила, что недавно обновила свои советы по безопасности для поездок чиновников в США, но сообщила, что никаких письменных инструкций по использованию телефонов или ноутбуков не было предоставлено.

Официальные лица указали, что руководство для всех сотрудников, путешествующих в США, включает рекомендацию о том, что они должны выключать телефоны на границе и класть их в специальные чехлы, чтобы защитить гаджеты от шпионажа, если те остаются без присмотра.

По словам директора аналитического центра Брюссельского института геополитики Луука ван Мидделаара, этот совет не был неожиданностью.

"Вашингтон – это не Пекин и не Москва, но это противник, склонный использовать внеправовые методы для продвижения своих интересов и власти. Хотя администрации демократов использовали ту же тактику… Это принятие Комиссией реальности", – объяснил он.

Издание со ссылкой на источники также указало на дополнительный риск при путешествии европейских чиновников в США, где пограничный персонал имеет право изымать телефоны и компьютеры посетителей и проверять их содержимое.

Так, некоторым туристам и ученым из Европы было отказано во въезде в Штаты после того, как на их устройствах появились комментарии в социальных сетях или документы, критикующие политику администрации Трампа. В марте правительство Франции заявило, что французскому исследователю отказали во въезде в США из-за того, что он выразил "личное мнение" относительно исследовательской политики Вашингтона.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз решил ввести контрмеры против пошлин США, начиная с 15 апреля, после одобрения окончательного списка 9 апреля. В то же время Европейская комиссия начала переговоры с США по снижению пошлин, предлагая соглашение "ноль за ноль", однако переговоры находятся на ранних этапах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!