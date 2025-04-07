ЕС принимает контрмеры против пошлин США: когда будут первые решения и предлагаемые на переговорах

Европейский Союз (ЕС) введет контрмеры против пошлин США, начиная с 15 апреля, после одобрения окончательного списка 9 апреля. В то же время Европейская комиссия начала переговоры с США по снижению пошлин, предлагая соглашение "ноль за ноль", однако переговоры пока на ранних этапах.

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Об этом сообщили в Еврокомиссии. Кроме того, Евросоюз активно работает над укреплением торговых отношений с другими партнерами, в частности Индией и Индонезией, и усовершенствует систему контроля за импортом для защиты внутреннего рынка.

Торговая ситуация между ЕС и США ухудшилась из-за введения пошлин на значительную часть европейского экспорта. В частности, на экспорт ЕС в США, который составляет 380 миллиардов евро, налагаются пошлины в размере 20-25%, а некоторые товары, как легковые автомобили, имеют ставку до 27,5%. По словам Еврокомиссии, это может привести к увеличению пошлин до 80 миллиардов евро, что является значительным ростом по сравнению с текущими 7 миллиардами евро, получаемыми США от пошлин на европейские товары.

Европейская комиссия начала переговоры с США по понижению пошлин. Обсуждается возможность заключить соглашение о "ноле за ноль" для автомобилей и промышленных товаров, что позволит снизить таможенные тарифы для обеих сторон. Однако эти переговоры находятся на ранних этапах, и ожидается, что для достижения результата требуется время.

Если США не изменят свою позицию, ЕС готовит контрмеры. Планируется введение соответствующих пошлин на продукцию США, а окончательный список контрмер будет определен до 15 апреля 2025 года. Кроме того, ЕС намерен диверсифицировать свою торговлю, заключая новые соглашения со странами, такими как Индия, Индонезия, Таиланд и страны Персидского залива. Также ЕС работает над усовершенствованием контроля за импортом, чтобы избежать перенаправления товаров через третьи страны в обход пошлин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США ввели пошлины против даже безлюдных островов Герд и Макдональд, на которых проживают только пингвины, чтобы страны не могли использовать их в качестве посредников для обхода тарифов. Трамп хочет перекрыть все возможные лазейки, через которые, по его словам, "остальный мир обкрадывает Америку".

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