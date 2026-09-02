В Египте произошла смертельная авария в туристическом районе: 21 человек погиб, десятки пострадали

В Египте утром 2 сентября произошло смертельное ДТП на дороге между курортными городами Дахаб и Нувейба на юге Синайского полуострова. В результате аварии погибли по меньшей мере 21 человек, еще 29 получили ранения.

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Об этом сообщает Sky News. К месту аварии направили 20 машин скорой помощи, которые оказывали пострадавшим первую помощь и доставляли их в больницы.

Что известно о ДТП

Сначала BBC сообщало, что в результате аварии автобуса погибли не менее 16 человек. Еще28 получили ранения на дороге между Дахабом и Нувейбой в губернаторстве Южный Синай.

Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 21, а пострадавших — до 29. По данным египетских властей, часть раненых сначала доставили в местный медицинский центр, после чего некоторых из них перевели в больницы Шарм-эль-Шейха, Святой Екатерины и Аль-Файруза.

Среди пассажиров были иорданцы

Министерство иностранных дел Иордании сообщило, что в автобусе находились граждане страны. По предварительным данным, некоторые из них погибли или получили ранения. Причина аварии пока остается неизвестной.

Дахаб и Нувейба — популярные туристические курорты на побережье Красного моря. Дахаб особенно известен среди любителей дайвинга и сноркелинга, а Нувейба пользуется популярностью среди туристов, в частности путешественников с рюкзаками.

Напомним, в августе 2026 года в Италии произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. На скоростной трассе Риети-Терни автобус столкнулся лоб в лоб с кемпером, после чего в аварию попали ещё три автомобиля: погибли шесть человек, 34 получили травмы.

Как писал OBOZ.UA, в Венгрии произошло смертельное ДТП с участием польского пассажирского автобуса. В результате аварии погибли 12 человек.

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