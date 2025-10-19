В египетской пустыне археологи обнаружили древнюю военную крепость: когда ее построили. Фото

На древней военной дороге в северной пустыне Синай в Египте археологи нашли военную крепость с зигзагообразной стеной, возраст которой составляет 3500 лет. Крепость, расположенная недалеко от Средиземного моря, чрезвычайно хорошо сохранилась, несмотря на то, что была возведена еще во времена фараона Тутмоса Первого.

Более того, хорошо сохранились и вещи, которые были внутри крепости. В частности, в ней нашли даже остатки печей с кусками окаменевшего теста, которое "солдаты так и не успели съесть", сообщает Live Science.

Крепость расположена в археологическом месте Телль-эль-Харуба, вблизи древней военной дороги "Путь Гора" (имеется в виду египетский бог войны Гор). Эта дорога простиралась через северную часть пустыни Синай, соединяя дельту Нила с другими частями восточного Средиземноморья. Ранее на руинах этой дороги были обнаружены и другие крепости.

Что говорят ученые

По мнению египтолога Грегори Мамфорда, профессора антропологии в Университете Алабамы в Бармингеме, дальнейшие исследования в этом месте "значительно расширят понимание природы охраны Египтом северо-восточного Синая вдоль "Пути Гора" в начале Нового царства", а также "дадут представление о том, как Египет охранял свою восточную границу".

Одна из стен, расположенная внутри крепости, имеет необычную для таких сооружений зигзагообразную форму, простирается с севера на юг и разделяет часть западной секции, которая использовалась как жилая зона. По словам археологов, такая форма стены "помогала укрепить стабильность конструкции и уменьшить влияние ветра и песчаной эрозии".

Что нашли в крепости

Благодаря найденным в крепости (а ее площадь примерно 0,8 гектара) артефактам ученые поняли, что сооружение было построено во времена правления фараона Древнего Египта Тутмоса Первого. Это около 1504-1492 годы до н.э. Имя и знаки этого фараона сохранились на многих находках.

Ученые предполагают, что большая крепость хорошо охранялась – сейчас археологи обнаружили одиннадцать оборонительных башен в форте, а в некоторых из них были найдены "фундаментные отложения" из керамики, закопанные там в начале строительства.

В Древнем Египте такие отложения закапывали как ритуальные при строительстве новых сооружений.

Исследователи, учитывая размеры крепости, считают, что крепость охранял гарнизон из 400 - 700 военных. Археологи обнаружили их жилые помещения внутри крепости.

