В доме топ-чиновника ЦРУ нашли 300 кг золота и $2 млн наличными – NYT

В США разгорелся громкий скандал вокруг высокопоставленного сотрудника разведки, которого подозревают в серьезных злоупотреблениях. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили значительные объемы золота и наличных денег.

Обстоятельства происхождения этих активов пока остаются непонятными. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о Дэвиде Раша, которого называют бывшим высокопоставленным сотрудником одного из правительственных агентств США.

По информации источников, до недавнего времени он занимал руководящую должность в Центральном разведывательном управлении. Его задержали 19 мая после того, как внутреннее расследование выявило возможные нарушения закона.

Согласно материалам дела, во время обыска в доме Раша в штате Вирджиния агенты Федерального бюро расследований нашли примерно 303 золотых слитка весом около одного килограмма каждый. Ориентировочная стоимость изъятого золота превышает 40 миллионов долларов.

Кроме этого, правоохранители изъяли около двух миллионов долларов наличными, а также несколько десятков дорогих часов, в частности бренда Rolex.

В судебных документах отмечается, что в течение нескольких месяцев – с ноября по март – Раш запрашивал и получал значительные объемы иностранной валюты и золотых слитков якобы для рабочих нужд.

В то же время во время проверки мест хранения эти активы не были обнаружены, что и стало основанием для дальнейших следственных действий.

Сейчас Рашу инкриминируют хищение государственных средств, в частности из-за представления ложных табелей учета рабочего времени. Также в деле фигурируют обвинения в завышении собственных академических данных и незаконном получении компенсаций, связанных с военной службой. Следствие считает, что он неправомерно заявлял о своей принадлежности к военно-морскому резерву.

Несмотря на значительные объемы изъятых активов, в материалах дела не объясняется, с какой целью Раш хранил дома такое количество золота и наличных денег. Также неизвестно, в рамках каких именно проектов он получал эти ресурсы.

В совместном заявлении Центрального разведывательного управления и ФБР отмечается, что именно ЦРУ передало материалы правоохранителям после завершения внутренней проверки. Это стало основанием для открытия уголовного производства.

Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает судебного заседания, во время которого определят меру пресечения. Его адвокат отказался от комментариев, а связаться с самим Рашем журналистам не удалось.

