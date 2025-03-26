В Дании с 2026 года введут обязательную службу в армии для женщин

Дания с 2026-го – на год раньше, чем планировалось, – начнет призывать в армию женщин. Таким образом страна хочет ускорить запланированные реформы по увеличению численности вооруженных сил и быть готовой к возросшим угрозам со стороны России.

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Как передает Bloomberg, сейчас в Дании женщины могут вступать в армию на добровольной основе. Но мужчины обязаны служить, если их призывают (это происходит по принципу лотереи, разработанной для компенсации возможной нехватки добровольцев).

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен на брифинге в Копенгагене во вторник, 25 марта, подтвердил грядущие изменения.

Решение было принято после того, как правительство достигло соглашения с подавляющим большинством партий в парламенте.

Норвегия, страна-соседка Дании, стала первым членом НАТО, который ввел такой призыв с 2015 года. Швеция восстановила воинскую повинность в 2017-м, распространив ее не только на граждан, но и на гражданок государства.

Минобороны Дании также объявило о планах потратить 12 миллиардов крон (1,7 миллиарда долларов) на инвестиции в одну из тяжелых бригад и потенциальную покупку двух самолетов-заправщиков.

Финансы планируют взять из так называемого фонда ускорения правительства, объявленного в прошлом месяце, предназначенного для увеличения расходов на оборону для противодействия эскалации со стороны РФ.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дания плохо выполняет свою работу по Гренландии, поэтому "не является хорошим союзником". По его словам, если Соединенные Штаты должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то глава страны Дональд Трамп это сделает.

– Трамп уже неоднократно заявлял, что Вашингтон должен взять под контроль этот богатый ресурсами регион, который формально находится в составе Датского королевства.

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