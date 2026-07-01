В Дании провели испытания украинско-датского НРК Dropla: на что он способен. Фото

В Дании прошли испытания наземного роботизированного комплекса Dropla на колесной формуле 6Х6. Робот был сконструирован для выполнения задач на поле боя, в частности для эвакуации раненых из опасных зон.

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Об этом сообщает пресс-служба датского Минобороны. Его продемонстрировали во время финала шестимесячного инновационного проекта, в рамках которого датская армия совместно с оборонными компаниями разрабатывала такого робота для собственных нужд.

Что известно

Дополнительные колеса, как уверяют инженеры, обеспечивают лучшую устойчивость на неровной местности, повышают проходимость и позволяют увереннее работать с грузом или раненым. Для эвакуационной платформы это чрезвычайно важно, поскольку робот должен двигаться по сложному полевому маршруту.

Майор Ян Хайк из плановой секции командования армии Дании отметил, что сухопутные операции уже играют значительную роль в Украине. По его словам, если Дания когда-нибудь будет вынуждена воевать, условия могут быть схожими.

Робот призван снизить риск для военных в тех случаях, когда эвакуация раненого происходит под интенсивным огнем противника. Датское Министерство обороны подчеркивает, что эти экземпляры пока не являются серийными, а представляют собой прототипы, призванные продемонстрировать, что датская оборонная промышленность способна быстро реагировать на потребности армии.

Во время демонстрации наземный дрон Dropla Tech взаимодействовал с воздушными разведывательными дронами Frontline Robotics. По результатам тестов робот еще требует доработки, но его использование позволяет сократить количество людей в опасной зоне, обеспечить безопасность дистанционного управления и снизить риски при эвакуации раненых.

В то же время украинская компания Farsight Vision представила новый функционал для FSV Platform, который обеспечивает обнаружение объектов в режиме реального времени во время полета дрона. Он даст операторам возможность быстро идентифицировать объекты и передавать координаты для последующего поражения артиллерией или ударными дронами.

От обнаружения цели до передачи данных проходят считанные секунды. Поэтому разработка ориентирована на минимизацию времени между обнаружением и принятием решения. После запуска сессии системе требуется около одной-двух минут для перехода в рабочий режим, после чего платформа непрерывно ведет обнаружение объектов со средней задержкой в шесть секунд. Генеральный директор Farsight Vision Виктория Яремчук отметила, что такой подход стал возможен благодаря интеграции в единую цифровую экосистему.

Платформа глубоко интегрирована с системами ведения боя и продуктами других производителей, благодаря чемуповышается эффективность взаимодействия различных инструментов. Сама же FSV Platform предназначена для геопространственной разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном. Они договорились нарастить и расширить совместные оборонные проекты, в частности в рамках Drone Deal.

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