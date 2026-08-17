В Чёрном море подвергся нападению греческий танкер с российской нефтью – Bloomberg

Греческий нефтяной танкер "Skiros" подвергся нападению в Чёрном море после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) недалеко от Новороссийска. Инцидент произошел в воскресенье, 16 августа, недалеко от терминала, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

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По данным Bloomberg, танкер класса Suezmax может перевозить около 1 млн баррелей нефти. Источники издания отметили, что хотя CPC в основном загружает казахстанскую нефть, на этот раз судно перевозило груз российского происхождения.

Новый удар

Атака стала первой за почти три недели по судну, которое заходило в терминал CPC. Ранее в июле многочисленные удары беспилотников нарушали отгрузку нефти по этому маршруту и вынуждали казахстанские нефтяные месторождения сокращать добычу.

В CPC отказались комментировать операционную деятельность компании и вопросы, связанные с отгрузкой нефти. Представитель Генерального штаба ВСУ заявил Bloomberg, что не располагает данными для комментариев по поводу инцидента.

В начале августа Украина согласилась не атаковать инфраструктуру CPC и нероссийские суда, следующие к морскому терминалу, если они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российский груз. Об этом Bloomberg сообщил американский чиновник.

Российская нефть обычно составляет от 5% до 10% экспорта CPC. В состав владельцев консорциума входят, в частности, американские нефтяные компании Chevron и Exxon Mobil, российская государственная трубопроводная компания и казахстанская государственная нефтегазовая компания.

Пострадавших нет

Афинская компания, указанная в Equasis в качестве менеджера судна Skiros, сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал и загрязнения моря не произошло. Владельцы судна знали об атаке, однако компания отказалась от дальнейших комментариев.

В конце июля после нескольких атак на танкеры CPC рассматривала возможность приостановки работы из-за рисков для окружающей среды и безопасности. Однако консорциум решил продолжить операции.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе пострадало не только Чёрное, но и Азовское море. Нефтью, которую транспортировал один из кораблей, загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

Также мы писали о том, что из-за аварии российских танкеров в Чёрном море погибли более трёх десятков дельфинов. Их тела начало выносить на берег.

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