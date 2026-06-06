В Черном море совершено нападение на турецкое рыболовное судно: подробности

В пятницу, 5 июня, было совершено нападение на турецкое рыболовное судно в Черном море, к западу от Крыма. Вследствие инцидента один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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Об этом сообщило Командование береговой охраны Министерства внутренних дел Турции, передает NTV. Там отметили, что атака произошла "у побережья Севастополя", не раскрыв обстоятельства происшествия.

Судно Duru 67 двигалось под турецким флагом. В результате нападения оно получило повреждения и затонуло.

Рыболовное судно Burak Kaya, которое находилось в этом районе, спасло пятерых раненых с тонущего Duru 67. Один тяжелораненый скончался во время транспортировки в турецкий город Инеболу.

Получив сообщение об инциденте, корабль TCSG-96, принадлежащий Командованию береговой охраны, в 12:35 вышел из порта Инеболу. На борту находилась специализированная медицинская бригада в составе 19 человек.

В 19:20 подразделение прибыло к рыболовному судну Burak Kaya, которое находилось на расстоянии 115 морских миль к северу от порта Инеболу в пределах турецкой зоны поисково-спасательных операций.

Тело погибшего рыбака и раненых подняли на борт судна береговой охраны. Раненым была оказана медицинская помощь, после чего судно отправилось в порт Инеболу.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция продолжает продвигать строительство канала "Стамбул" – искусственного водного пути длиной 45 километров, который должен стать альтернативой перегруженному Босфору. Проект рассматривается как стратегический для международной торговли и энергетических перевозок.

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