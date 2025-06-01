В Чехии разгорелся скандал из-за криптовалюты: оппозиция требует отставки правительства

В Чехии оппозиционные партии ANO и SPD призывают к отставке правительства после того, как Министерство юстиции страны оказалось замешано в скандале с пожертвованием биткоинов на миллиард крон (около 45,5 млн дол). Ведомство их получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Иржиковского.

Видео дня

Министр юстиции Павел Блажек после этого подал в отставку. Теперь же оппозиция потребовала отставки всего правительства, созвав на 5 июня внеочередное заседание Палаты депутатов, передает ČTK.

"Мы хотим, чтобы правительство нашло достаточно самоанализа и ушло в отставку", – сказал заместитель главы партии ANO Карел Гавличек.

По его словам, нынешний кабинет может оставаться у власти до выборов, но он больше не должен принимать никаких важных решений.

"Мы очень серьезно рассматриваем возможность созыва заседания по вопросу недоверия правительству", – добавил Гавличек.

Заместитель председателя крайне правой чешской партии SPD Радим Фиала от имени движения СДПГ со своей стороны заявил, что они готовы поддержать проведение внеочередного заседания, а также вотум недоверия правительству.

В чем суть скандала в Минюсте Чехии

Министр юстиции Чехии Павел Блажек решил подать в отставку из-за скандала с биткоинами, которые ведомство приняло на сумму в миллиард крон. Криптовалюту министерству пожертвовал Томаш Иржиковский, которого в 2017 году осудили за хищение средств, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия. Он вышел из тюрьмы в 2021 году.

Правоохранители конфисковали его криптокошелек с более 1560 биткоинами, из которых 468 он пожертвовал Минюсту. Далее ведомство продало криптовалюту на аукционах за 956,8 млн крон (примерно 45 млн дол). После этого оппозиция обвинила Минюст в легализации денег, полученных преступным путем.

30 мая Блажек подал в отставку, хотя и заявил, что отрицает это обвинение. По его словам, нет юридических доказательств того, что подарок министерству происходит от преступной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше 1 июня провели второй тур выборов президента. По данным экзит-пола, проведенного студией Ipsos, лидирует кандидат от партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский с результатом 50,3%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!