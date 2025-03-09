В Британии обсуждается создание разведывательного альянса без США – СМИ

В Великобритании рассматривают возможность создания отдельного разведывательного альянса "Четыре глаза", который будет функционировать без участия США. Причиной таких дискуссий стало "беспрецедентное" решение Дональда Трампа заблокировать обмен секретными разведданными с Украиной.

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Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники по обороне. Президент США воспользовался своими полномочиями в рамках альянса "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, чтобы ограничить доступ Киева к американским данным. В ответ некоторые представители британского оборонного сообщества предлагают создать новую подгруппу, которая позволит союзникам обмениваться информацией без вмешательства США.

"Речь идет не о выходе из "Пяти глаз", а о создании новых "Четырех глаз" в нем — без Америки", — сказал источник.

На прошлой неделе в Институте изучения войны заявили, что решение США "повредит способности Украины защищаться от продолжающихся нападений России".

Бывший посол Великобритании в Вашингтоне Дэвид Мэннинг отметил, что вопрос обмена разведданными станет сложнее из-за назначения на ключевые должности в администрацию Трампа людей с сомнительными взглядами по НАТО. По его мнению, если в руководстве США будут лица, склонные к умиротворению России, это поставит под угрозу особые отношения между Лондоном и Вашингтоном.

"Очевидно, что если у вас на этих ключевых должностях есть некоторые сторонники Трампа, которые имеют очень странные послужные списки и говорят очень странные вещи о союзниках по НАТО и альянсу НАТО, и у вас есть люди в администрации, которые, кажется, ищут способы задобрить Россию, то у вас есть проблемы на фронте разведки", — отметил Мэнни.

Он добавил, что существует "большой вопросительный знак" относительно того, как поддерживать особые отношения во время администрации Трампа.

В то же время представитель британского правительства подчеркнул, что сотрудничество в сфере обороны и разведки между Великобританией и США остается глубоким и долговременным, а Лондон продолжает тесно сотрудничать со своими партнерами по "Пяти глазам".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта стало известно, что Вашингтон приостановил поставки военной помощи и "свернул" предоставление разведывательных данных Украине, которые украинские силы могли бы использовать для ударов по России. Но Соединенные Штаты Америки продолжают делиться с Украиной разведданными, которые могут помочь ее силам обороны защищаться на фронте.

Уже на следующий день европейские лидеры в Брюсселе обсудили этот вопрос и заверили, что будут пытаться компенсировать разведданные, предоставляемые Соединенными Штатами Украине.

Великобритания будет и дальше предоставлять Украине разведывательные данные после паузы в передаче такой информации со стороны США. Исключение будут составлять американские данные, получаемые Лондоном от Америки.

Ранее американские СМИ информировали, что Трамп приостановил военную помощь Украине после спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касалось техники, которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах.

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