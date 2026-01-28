В Белом доме повесили фото Трампа с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп повесил в Белом доме фотографию с российским диктатором Владимиром Путиным. Фото было сделано во время встречи лидеров 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске.

Видео дня

Об этом сообщила журналистка PBS Элизабет Лендерс на платформе Х. Снимок размещен рядом с фотографией Трампа с внучкой.

"Также я заметила кое-что, чего раньше не видела в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке на их летнем саммите на Аляске. На фото ниже президент Трамп с одним из своих внуков", – написала Лендерс.

На изображении двое политиков стоят в костюмах на фоне самолета. Эту фотографию Путин прислал Трампу после переговоров.

"Мне только что прислали фотографию от человека, который очень уважительно относится ко мне и к нашей стране, но не так уважительно к другим", – говорил президент в одном из интервью в августе 2025-го.

Саммит на Аляске

Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 15 августа, провели саммит в Анкоридже на Аляске. Разговор состоялся в формате "три на три" и длился менее трех часов. Однако, никакого соглашения, которое могло бы приблизить мир в Украине, достигнуто не было.

После саммита российский диктатор сказал, что переговоры прошли "в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере". Проведение саммита именно на Аляске он назвал "логичным" и сообщил, что одной из центральных тем разговора была война в Украине. Трамп, отметил диктатор, лично пытается помочь ее решить.

Напомним, в начале января Трамп заявил, что "не в восторге" от кремлевского диктатора Владимира Путина, ведь последний на войне против Украины убивает "слишком много людей". Он в очередной раз убеждал, что войны "никогда не случилось бы", если бы он был президентом, и что он "унаследовал эту войну".

Как писал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что якобы желает "успеха" Украине. Однако его словам не стоит верить. Глава Кремля лишь задабривает американского лидера, чтобы избежать более сильного санкционного давления, пояснил Владимир Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!