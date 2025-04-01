В Бельгии отменили показ российского пропагандистского фильма: как это произошло

В Бельгии отменили показ российского пропагандистского фильма о полномасштабном вторжении в Украину "Russians at War" ("Россияне на войне"). Его должны были показать на фестиваль документального кино DOCVILLE в бельгийском городе Левен.

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Однако, после обращения украинского посольства в Бельгии кинофестиваль принял решение отменить показ ленты, в которой российские оккупанты изображены "жертвами обстоятельств". Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что посольство Украины обратилось к правительству Бельгии, властям Левена, руководству DOCVILLE и Левенскому католическому университету с призывом отменить демонстрацию этого фильма. В результате руководитель фестиваля и ректор университета сообщили о решении не показывать фильм.

"Фильм Анастасии Трофимовой "Russians at War" представляет российских солдат в войне против Украины как "жертв обстоятельств", умалчивая их ответственность за военные преступления – убийства, пытки, изнасилование, мародерство и принудительную депортацию украинских детей. Демонстрация таких фильмов – это часть российской информационной войны, направленной на оправдание своей агрессии против Украины", – рассказали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что российской пропаганде нет места на культурных платформах.

Как сообщал OBOZ.UA, на конкурсе World Press Photo среди лучших фотографий в этом году названа работа Нанны Гайтманн, на которой изображен раненый российский захватчик на оккупированной Донетчине. В скандал отреагировали в МИД Украины.

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