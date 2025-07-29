В Беларуси заявили о сбитом беспилотнике над Минском: что известно об инциденте. Фото

В Беларуси был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Дрон заметили дежурные силы противовоздушной обороны 29 июля около 2 часов ночи.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь. Там обнародовали фото сбитого дрона, который упал на тротуар в Минске.

"Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и прекращен полет неизвестной воздушной цели – нарушителя порядка использования воздушного пространства, – идентифицированной как БПЛА", – говорится в сообщении.

В результате действия средств радиоэлектронной борьбы дрон упал в беларуской столице, вблизи дома № 72 на улице Матусевича. Пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что в связи с этим случаем введены дополнительные меры для усиления контроля над использованием воздушного пространства. По факту инцидента проводится проверка.

"Глава государства держит ситуацию на личном контроле", – указано в сообщении.

Что предшествовало

12 июля во время массированного обстрела Украины Россией, вертолет Ми-24 сил противовоздушной обороны Беларуси атаковал и уничтожил на своей территории российский БПЛА типа "Гербера". Ударный беспилотник двигался в сторону Украины. Всего в момент уничтожения цели в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 июля из Беларуси в Литву залетел беспилотник. Жители Вильнюса получили предупреждение об угрозе. Это был уже второй подобный инцидент с начала месяца. 10 июля в Литве заявили, что на территории страны упал объект, похожий на БПЛА, залетевший из Беларуси. ВВС страны переводили истребители НАТО в боевой режим.

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