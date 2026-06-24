В Беларуси объявили мобилизационные учения: что происходит

В Гродненской области Беларуси объявили мобилизационные учения, которые продлятся до 2 июля. За этот период белорусские военные комиссариаты намерены привлечь к этим мероприятиям тысячи военнообязанных граждан.

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Минск решил провести такие учения, чтобы "отрабатывать вопросы мобилизации". Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь.

Первые "звоночки" перед мобилизацией

В ведомстве заявили, что мобилизационное учение с военными комиссариатами Гродненской области началось еще 17 июня и завершится 2 июля. В минобороны утверждают, что в ходе этих учений будут отрабатываться вопросы мобилизации граждан и транспортных средств на территории области.

Также в ведомстве подчеркнули, что с 20 июня военкомат Ошмянского района продолжает вызывать военнообязанных для уточнения личных данных.

Сверка проходит в пункте предварительного сбора военнообязанных. Специалисты военкомата актуализируют данные и, при необходимости, обновляют информацию о военнообязанном в учетных документах. Всего планируется охватить около двух тысяч жителей Ошмянского района.

В связи с объявленными учениями военные комиссариаты Гродненской области перешли на усиленный режим работы и приступил к массовому призыву граждан, находящихся в запасе. Процедура мобилизационной проверки организована на базе специально развернутых пунктов предварительного сбора военнообязанных. Там профильные специалисты сверяют личные данные, анкеты и, при необходимости, вносят актуальные изменения в действующие учетные документы военнослужащих запаса.

Угроза из Беларуси для Украины

Министерство обороны Беларуси решило объявить мобилизационные учения на фоне многочисленных заявлений о подготовке лукашенковского режима вступления в войну против Украины. Стоит отметить, что Гродненская область граничит со странами Балтии, об учения в других белорусских регионах пока не сообщалось.

Впрочем, не исключено, что подобные мероприятия в будущем будут объявлены в других областях. К тому же, страна-террорист Россия усиливает давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, пытаясь получить доступ к территории его страны для реализации новых военных планов по Украине.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко находится под все большим давлением со стороны страны-агрессора РФ. В Москве хотят втянуть Минск в войну против Украины или задействовать Беларусь в операциях против НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на беларуской территории работает оборудование, которое используется для корректировки российских атак по гражданским объектам, и если Минск не отключит его в ближайшее время, Украина может сделать это самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA, беларуские эксперты считают, что предупреждение Зеленского о необходимости в течение недели убрать с беларуской границы ретрансляторы, которые РФ использует для обстрелов Украины, является своего рода проверкой суверенитета Беларуси. Глава РБ Александр Лукашенко, сделав свою страну зависимой от Кремля, сейчас сам оказался в затруднительном положении.

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