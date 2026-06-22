Оказался между молотом и наковальней: беларусские эксперты объяснили положение Лукашенко после ультиматума Зеленского

Предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости в течение недели убрать с беларусского приграничья ретрансляторы, которые РФ использует для обстрелов Украины, является некой проверкой Беларуси на суверенитет. Глава РБ Александр Лукашенко, сделав свою страну зависимой от Кремля, сейчас сам оказался в затруднительном положении.

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О трудном выборе Лукашенко телеканалу FREEДOM рассказали беларусские эксперты. Все они сходятся во мнении, что Беларусь важна для военных и политических целей России, поэтому диктатор Владимир Путин будет и дальше использовать своего коллегу из РБ.

Павел Латушко, заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления

Латушко убежден, что россияне не захотят отказываться от своего "беларусского балкона". Именно с территории Беларуси можно угрожать не только Украине, но и Польше, Литве, Латвии. Кремль учитывает этот фактор во всех своих военных стратегиях.

"Цель Союзного государства, которое, кстати, было создано по инициативе самого Лукашенко, сегодня оборачивается для него своеобразной ловушкой. Оно стало инструментом поглощения Беларуси, ее инкорпорации, лишения суверенитета, самостоятельной внешней и военной политики.

Поэтому мы понимаем, что Лукашенко в значительной степени сам виноват в том положении, в котором оказался. Он фактически попал в цугцванг, когда любой следующий ход ухудшает его положение", – отметил руководитель НАУ.

Гипотетически, если Путин потребует вступления РБ в горячую фазу войны, незаконно избранный президент Беларуси окажется перед двумя вариантами.

"Если Лукашенко на это пойдет, то Украина уже подала очень четкий сигнал о последствиях. Беларусский диктатор понимает, что дальнейшая поддержка РФ может привести к мощному ответному удару со стороны ВСУ. Если же он откажет Путину, то рискует столкнуться уже с давлением со стороны самой России. Поэтому Лукашенко сегодня находится между молотом и наковальней. Ему действительно очень сложно сделать выбор", – признал Латушко.

Он считает, что уменьшить зависимость от Москвы могли бы системные внутриполитические изменения. Режим мог бы освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии и начать диалог с гражданским обществом и демократическими силами.

В этом случае Лукашенко мог бы сказать Путину, что консолидированная позиция беларусского общества не поддерживает участие в войне.

"Конечно, Россия всегда может попытаться действовать силовым путем, как это произошло в Украине. Однако объяснить российскому обществу необходимость войны еще и против Беларуси было бы значительно сложнее", – сказал эксперт.

Франак Вячорка, журналист и политический деятель, советник Светланы Тихановской

Вячорка указал на беспрецедентную ситуацию в отношениях между Киевом и Минском: Зеленский впервые публично и открыто обозначил свою позицию и фактически поставил Лукашенко дедлайн для устранения проблемы.

Журналист отметил, что это проверит, сколько суверенитета у Лукашенко еще осталось. Но, по мнению Вячорки, беларусский лидер не имеет возможности полностью убрать ретрансляторы, как и прекратить иную помощь государству-агрессору РФ.

"Конечно, Лукашенко может имитировать некий демонтаж, показать какие-то работы на границе, сказать: да, мы услышали президента Украины. Но в то же время он будет демонстрировать лояльность Путину, стремиться выслужиться перед ним, ведь его власть зависит прежде всего от Кремля.

Тот политический шпагат, который Лукашенко успешно демонстрировал на протяжении 30 лет, сейчас, возможно, уже не сработает. Слабость Лукашенко была обнажена. Зеленский как бы поставил его под прожектор, и все увидели, что Лукашенко давно уже не думает о беларусах. Все увидели, что он служит Путину и Москве", – заявил советник Тихановской.

Проблема в том, что Лукашенко боится Кремля гораздо больше, чем собственного народа. Отделить этих двух диктаторов невозможно – у них общие интересы, ценности и политическая логика.

"Мне кажется, Украина наконец открыто показала всему миру, что беларусский диктатор – это политическая марионетка Кремля", – подытожил Вячорка.

Валерий Мацкевич, политик, глава аппарата Объединённого переходного кабинета Беларуси

Мацкевич также заявил о прецеденте ввиде первого нескрываемого и конкретного ультиматума Лукашенко. По мнению политика, так называемый президент "растерян и паникует".

"Он тоже наблюдает за происходящим и видит клубы дыма над Москвой. А подлетное время к его резиденции в Минске примерно в два раза меньше, чем к Кремлю", – пояснил он.

Пока что главарь режима пытается действовать привычным для себя образом – садиться в политический шпагат и лавировать между каплями. Он пытается откупиться риторикой, извиняется за свои резкие слова. Официальная пресса уже снова называет украинский народ "братским".

Но, подчеркнул Мацкевич, Украине нужны не слова, а действия. "Есть ретрансляторы, а их не должно быть. Именно поэтому для Лукашенко это настоящий тест на субъектность и способность хотя бы в чем-то пойти против Кремля", – пояснил политик.

Показательно, что сейчас Лукашенко внезапно вспомнил о российских дронах: что они залетают со стороны Смоленска на территорию РБ и что это негативное явление. "Выглядит это довольно странно. Особенно если вспомнить, что через территорию Беларуси со стороны Смоленска в направлении Киева проходило что угодно, и тогда Лукашенко это совсем не беспокоило", – отметил эксперт.

Скорее всего, диктатор понимает, что украинцы не могут терпеть вечно и что после истечения дедлайна вполне могут последовать конкретные действия.

"Лукашенко уже успел заявить: мол, Беларусь для Украины как на ладони, страна очень уязвима, а если она окажется втянутой в войну, это будет самоубийством. И это звучит довольно показательно. Столько лет он рассказывал о своей армии, о ее мощи, о готовности к любому развитию событий. Очень характерные заявления.

Я думаю, что сейчас Лукашенко пытается убедить Путина каким-то образом хотя бы частично выполнить этот ультиматум... Здесь возможны различные технические маневры. Их можно условно отправить на капитальный ремонт, можно объяснить всё неисправностями, сбоями в работе или необходимостью модернизации", – считает Мацкевич.

Он предполагает, что признания Минска в уязвимости Беларуси и ее армии были сделаны не просто так. "Лукашенко фактически пытается объяснить Путину, что он не сможет обеспечить даже собственную безопасность. Мол, посмотри: если ситуация выйдет из-под контроля, ты просто потеряешь своего союзника", – предположил политик.

Юрий Губаревич, председатель движения "За Свабоду"

Губаревич подчеркнул, что режим Лукашенко должен нести ответственность за помощь агрессору. Но сейчас возможность принимать решения в Минске самостоятельно – это риторический вопрос.

"Потому что для него (Лукашенко. – Ред.) Кремль остается главным союзником и тем центром влияния, который определяет значительную часть решений. В этой ситуации он оказывается в большой политической растяжке.

С одной стороны, угрозы, исходящие от Украины, он, безусловно, воспринимает всерьез. Это видно из его последних заявлений, когда Лукашенко неожиданно сменил риторику, начал извиняться и заявил о неспособности обеспечить безопасность страны. Армия, на которую он всегда возлагал большие надежды, по его же оценкам не способна справиться с ситуацией даже при поддержке России.

С другой стороны, Лукашенко продолжает ждать сигналов из Кремля. И, возможно, попытается действовать привычным для себя образом – например, заявит, что часть оборудования вышла из строя, требует ремонта или временно не функционирует. Мы увидим в ближайшие дни, как именно он будет действовать и какой будет дальнейшая реакция Украины", – проанализировал ситуацию эксперт.

Решающим фактором для Лукашенко по-прежнему остается страх перед Кремлем. Но ход российско-украинской войны очевиден, и в Беларуси не могут этого не учитывать.

"Он видит, что бравурные заявления Кремля о возможном взятии Киева остались в прошлом, а значительных успехов на линии боевого столкновения нет... Лукашенко прекрасно понимает: если Россия не справляется с защитой собственных объектов, то аналогичные удары по территории Беларуси тем более не найдут эффективного ответа. Лукашенко не хочет сталкиваться с подобными угрозами, поэтому продолжит маневрировать", – убежден Губаревич.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России в обстрелах украинской территории. В Беларуси работает оборудование, используемое для корректировки российских атак по гражданским объектам, и если Минск не отключит его в ближайшее время, Украина может сделать это самостоятельно.

– "Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Недели ему на это должно хватить", – заявил президент.

– 21 июня Зеленський напомнил об этом предупреждении. Также он рассказал, что Украина еще до публичных заявлений передавала Беларуси сигналы через разведку и военные каналы, призывая прекратить любую техническую помощь российской армии.

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