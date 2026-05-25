В Австрии самолет сбил парапланеристку: девушка чудом выжила благодаря запасному парашюту. Видео

23 мая в Австрии легкомоторный самолет столкнулся в воздухе с парапланом, в результате чего женщина, которая управляла парапланом, начала стремительно падать. Ей удалось развернуть запасной парашют и приземлиться.

Об этом сообщило издание 9news. Момент чрезвычайного происшествия попал на видео.

Что известно

Столкновение произошло неподалеку от австрийской коммуны Целль-ам-Зе. Самолет Cessna 172 на скорости в воздухе задел парашют спортсменки, после чего она начала стремительно падать на землю. Ей удалось развернуть запасной парашют и освободить запутанные ноги от подвесной системы, к тому же, приземляясь, спортсменка едва не ударилась о дерево.

На опубликованном видео видно, как она парит в воздухе на параплане, затем слышно жужжание – и небольшой самолет на скорости врезается в кадр и прорывается сквозь купол ее параплана.

"Я до сих пор не могу поверить, что сижу здесь и печатаю это, и, кроме нескольких ужасных синяков и синяков вокруг, ничего на самом деле не произошло", – написала Сабрина в заметке.

Полиция отмечает, что и парапланеристка, и 28-летний пилот самолета избежали серьезных травм.

"Пропеллер моторного самолета серьезно повредил параплан, что заставило опытную парапланеристку раскрыть запасной парашют", – говорится в заявлении полиции.

