Парашютист в США на полной скорости влетел в табло стадиона. Видео

В США перед началом традиционной Spring Game в университете Virginia Tech парашютист врезался в табло стадиона. Спортсмена сняли спасатели, после чего игру провели с задержкой.

Видео дня

Для справки: Spring Game — ежегодная показательная встреча по американскому футболу, где команда университета Virginia Tech делится на два состава и проводит внутренний матч для болельщиков. Это не официальный турнир, а открытая тренировка с элементами шоу перед стартом нового сезона.

Инцидент произошел во время предматчевого выступления с участием парашютистов. Три спортсмена заходили на посадку: один приземлился на поле, второго унесло ветром на соседнюю тренировочную площадку, третий столкнулся с видеотабло и повис на его конструкции.

Очевидцы сняли момент удара: парашют зацепился за экран, часть элементов табло получила повреждения. Парашютист оставался на высоте около 15 минут, после чего его сняли с помощью пожарной техники и лестницы.

В университете сообщили: "Мы благодарны сообщить, что парашютист был надежно зафиксирован и его состояние стабильное. Наш главный приоритет — его здоровье. Мы благодарим спасателей и персонал за быструю и профессиональную работу".

После завершения спасательной операции матч начался с опозданием примерно на час.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!