В Австралии испытали самый большой в мире 130-метровый электрический паром. Фото и видео

В Австралии завершены испытания мотора крупнейшего в мире полностью электрического парома Hull 096. Это 130-метровое судно, которое может перевозить 2100 пассажиров и более 220 транспортных средств одновременно.

Компания-разработчик Incat Tasmania назвала это "определяющим моментом в морской истории". "Это первый случай в мире, когда судно такого размера работает исключительно на аккумуляторной силовой установке", – объяснил глава совета директоров Роберт Клиффорд, отметив усилия сотрудников компании.

Успешные испытания состоялись в Хобарте (австралийский штат Тасмания) в присутствии приглашенных высокопоставленных лиц, включая министра торговли Австралии Дона Фаррелла, премьер-министра штата Джереми Роклиффа и губернатора Тасмании Барбары Бейкер.

Что известно о Hull 096

Система хранения энергии судна, питаемая более чем 250 тоннами батарей, обеспечивает более 40 мегаватт-часов мощности – в четыре раза больше, чем любая предыдущая морская аккумуляторная установка в мире.

Роберт Клиффорд заявил, что это серьезное достижение в "производстве экологически чистых, высокоэффективных судов в больших масштабах".

Заряда батарей хватает на полный 90-минутный рейс через реку с полной погрузкой (2100 пассажиров и 220 машин на борту).

Система состоит из 5016 литий-ионных батарей, размещенных в четырех помещениях и разделенных на 12 блоков по 418 модулей, каждый – с отдельным охлаждающим вентилятором.

Энергия батарей приводит в движение восемь электрических водометов, обеспечивая необходимую тягу. Для быстрой зарядки на обоих концах маршрута предусмотрена специализированная инфраструктура, позволяющая зарядить все аккумуляторы всего за 40 минут.

Испытания двигателя, состоявшиеся в декабре, стали первыми в серии проверок этого новаторского парома перед его отправкой в ​​Южную Америку в ближайшие месяцы.

