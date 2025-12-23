'Будут самыми быстрыми и самыми большими': Трамп объявил о строительстве 'Золотого флота' США. Видео

Президент США Дональд Трамп объявил о планах создать так называемый Золотой флот для Военно-морских сил страны. Новый флот будут строить именно для нужд американских военно-морских сил.

Видео дня

Об этом он заявил во время публичного выступления, представляя видение развития американского флота в ближайшие годы. Трамп подчеркнул, что сильные ВМС являются ключевыми для национальной безопасности, экономики и глобального влияния США.

В заявлении также прозвучала позиция министра ВМС США Джона Филана. Он очертил состав будущего флота и подчеркнул, что речь идет о новых кораблях американского производства. Филан отметил: "В состав Золотого флота войдут новые фрегаты, модернизированные танкеры и вспомогательные суда, а также беспилотные надводные и подводные боевые системы".

Трамп отдельно заявил, что уже одобрил план строительства двух новых линкоров. По его словам, это будут уникальные корабли, которые ранее не имели аналогов.

"Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, который когда-либо строили", – подчеркнул президент.

Он также добавил, что эти суда будут иметь немного большую длину и станут одними из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны. Трамп отметил, что каждый из них станет крупнейшим боевым кораблем в истории США и, по его словам, в мировой истории в целом.

Детали о кораблях

Президент США отметил, что Военно-морские силы будут принимать непосредственное участие в проектировании новых линкоров. При этом он подчеркнул и собственную роль в процессе."ВМС США будут руководить проектированием этих кораблей вместе со мной, потому что я очень эстетичный человек", – сказал Трамп.

В рамках проекта также планируется развитие беспилотных надводных и подводных боевых систем. Они должны дополнить классические корабли и расширить возможности флота в современных условиях. Конкретные сроки строительства и стоимость программы пока не обнародовались.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что не исключает войны с Венесуэлой, если действия Каракаса и в дальнейшем будут противоречить политике США. Он подчеркнул, что американская армия и дальше будет арестовывать нефтяные танкеры, а развитие событий будет зависеть от решений Николаса Мадуро.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал главу Белого дома такжезахватывать корабли с российской нефтью в случае, если Владимир Путин будет продолжать войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!