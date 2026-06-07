ЦИК Армении за день до выборов отказался исключать партию, которую связывают с Москвой

Накануне выборов в Армении (которые назначены на 7 июня) Центральная избирательная комиссия страны отказалась признавать регистрацию пророссийской партии "Сильная Армения" недействительной. Соответствующий запрос, поданный на рассмотрение политсилой "Республика", отклонили единогласно.

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Армянская служба "Радио Свобода" сообщила, что дело рассматривали около двух часов. Зачитывая выводы ЦИК, ее глава Ваагн Овакимян сказал, что оснований для положительного решения нет, потому что заявление о якобы недействительной регистрации "основывается на предположениях".

Согласно местному законодательству, регистрация партии или блока может быть признана недействительной голосами не менее пяти членов Центральной избирательной комиссии, если после регистрации станет известно о подделке документов (в подавляющем большинстве случаев для подтверждения этого факта требуется определение суда).

"Республика" обосновала свою заявку уголовными делами о подкупе избирателей

К ЦИК от имени "Республики" обращался глава политической силы Арам Саркисян. Он объяснял, что альянс "Сильная Армения" и связанные с блоком лица во время избирательной кампании 2026 года "совершили многочисленные действия, направленные на распределение избирательных взяток и другое сокрытие имущественных интересов среди избирателей".

В заявке также содержались ссылки на мониторинговые организации и прессу, например, относительно двойного гражданства (одно из них – российское) бизнесмена Нарека Карапетяна. Он возглавляет список "Сильной Армении", и коллеги выдвигают его кандидатом на должность премьер-министра, но лицо с паспортами двух государств не может быть назначено на такую работу в соответствии с законом.

"Республика" просила ЦИК подать отчеты от Антикоррупционного комитета, Генеральной прокуратуры и Службы национальной безопасности в отношении лиц, которые находятся в поле зрения правоохранителей из-за подкупа избирателей и других уголовных правонарушений. По состоянию на субботу было известно об арестах шестерых кандидатов в депутаты от "СА" по различным обвинениям, в частности в отмывании денег. Центризбирком отклонил это ходатайство.

Добавим, что представители "Сильной Армении" все эти обвинения отрицают. Они называли запрос "Республики" к ЦИК "юридической чушью" и требовали его разъяснения.

"Сильная Армения" – это пророссийская политсила, которая стала одним из главных оппозиционных конкурентов на парламентских выборах 7 июня. Ее избирательная кампания сопровождалась громкими скандалами и уголовными расследованиями.

Как писал OBOZ.UA, ранее медиа предупреждали о возможной попытке масштабного внешнего вмешательства в избирательный процесс в Армении. Речь идет об организованных действиях, направленных на влияние на результаты голосования через привлечение избирателей, находящихся за рубежом.

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