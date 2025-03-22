США запретили въезд экспрезиденту Аргентины: в чем она провинилась

Бывшая президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер больше не сможет въехать в Соединенные Штаты. Государственный департамент США запретил ей въезд, обвинив в значительной коррупции во время пребывания в должности.

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Об этом сообщает NBCNEWS. Под санкции попал бывший министр планирования Хулио Мигель Де Видо, а также члены их семей.

Как заявил госсекретарь США Марк Рубио, Фернандес и Де Видо использовали свои должности для организации схем взяточничества, обогащаясь на государственных контрактах по общественным работам. Из-за их действий правительство Аргентины потеряло миллионы долларов.

Он отметил, что несколько судов признали эту пару виновной по обвинению в коррупции. В частности, в 2022 году суд в Аргентине признал Фернандес виновной в финансовых махинациях и приговорил к шести годам заключения, а также пожизненно запретил занимать государственные должности. Бывшая президент подала апелляцию, однако в ноябре суд оставил приговор в силе. В то же время, она не находится в тюрьме и отрицает все обвинения.

"Соединенные Штаты продолжат содействовать привлечению к ответственности злоупотребляющих государственной властью ради личной выгоды", – отметил Рубио.

По его словам, решение о запрещении въезда Фернандес является подтверждением этой позиции.

Напомним, протестующие против компании американского миллиардера Илона Маска Tesla могут надолго попасть за решетку. Президент США Дональд Трамп предупредил, что поджигателей электрокаров и платящих им могут приравнять к террористам.

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